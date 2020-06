120 let zahájení tramvajového provozu na Jablonecku, tak se výstava jmenuje. Vystaven je zde například model elektrické tramvajové lokomotivy nebo kopie úvodního listu zaměstnanecké knihy Jabloneckých elektrických drah.

Výstava je přístupná v otevírací době informačního střediska v budově radnice od pondělí do středy v čase od 8:00 do 17:00. V úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 16:00 a v pátek od 8:00 do 15:00.