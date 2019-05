Jablonec nad Nisou – Společně s Eurocentrem pořádá město Jablonec nad Nisou už 22. ročník výstavy výtvarných prací dětí, žáků a studentů jabloneckých škol, tentokrát na téma zvířecí kamarád.

Útulek. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Alena Hesová

Expozice ze zaslaných děl bude k vidění od středy 15. května až do středy 29. května ve výstavním pavilonu Eurocentra, a to ve všední dny od 9 do 17 hodin, v sobotu mezi 9.30 až 13 hodinami. Vstup je zdarma. „Vyvrcholením bude ve středu 29. května od 16 hodin oblíbená aukce vystavených prací. Výtěžek z ní bude tentokrát věnovaný útulku Dášenka Ligy na obranu zvířat Jablonec nad Nisou,“ informuje Lucie Kocourková z oddělení školství, kultury a sportu.