„Hlavním motivem opakujícím se na výstavě jsou vektorové ilustrace semilských domů. Tato specifická technika dokáže velmi přesně ukázat možné změny, které by mohly v budoucnu proběhnout. Jde především o práci s nevhodnou reklamu, takzvaný reklamní smog, popřípadě drobné úpravy prvků na fasádě domů či některých vizuálních detailů,” sdělil Flekna.

První myšlenka na uspořádání výstavy přišla během listopadu či prosince před dvěma lety. Od loňského ledna se začali organizátoři akce pravidelně scházet a výstavu plánovat. Během léta přípravy trochu ustaly, ale od podzimu se vrhli opět do příprav, které vyvrcholily zpřístupněním výstavy v pátek 11. února. Tvůrci by rádi, aby si jejich spoluobčané více všímali svého okolí. „Od dětství vnímáme cesty do školy, na nákupy či běžné procházky. Prostor, který sdílíme ve městech, o nás vypovídá víc, než by se dalo očekávat. Jsme všímaví, jsme lhostejní, nebo se nebojíme dát najevo smysl pro humor? Pojďme se projít městem Semily a dozvíme se víc,” podotkla předsedkyně spolku Adéla Kodoňová.

Výstava zároveň ukazuje, že venkovní reklama netrápí jen velká města, kde se vizuálnímu smogu a kvalitě veřejného prostoru věnuje pozornost. V menších obcích se ale o této problematice tolik nemluví. „Na sociálních sítích vznikají diskuzní skupiny, internet nabízí videa s komentáři z jiných měst. To nás přimělo k tomu se rozhlížet po nejbližším okolí a všímat si míst, kde se téměř každodenně pohybujeme. Impulzem k akci pak bylo zjištění, že nás nad tímto tématem v Semilech přemýšlí víc,” upřesnila Kodoňová.

Podle člena spolku Vidět Semily Vojtěcha Kousala se stal vizuální smog nedílnou součástí většiny českých ulic, od Prahy po zapadlé vesničky. Přesto věří, že to nemusí být konečný stav, ale spíše určitá etapa společenského vývoje. „Z několika reakcí ve svém okolí si troufám soudit, že by se nám to díky výstavě mohlo alespoň částečně podařit. Už několik lidí původně nechápalo, o co nám jde, ale při pohledu na náš plakát s muzeem polepeným billboardy uznali, že to moc pěkné není. Třeba moje teta říkala, že si toho od té doby při návštěvách různých měst dost všímá,“ přiblížil zpětnou vazbu na výstavu.

Touží po obřím centru sklářského umění. Vzniknout má v Jablonci

Spolek Vidět Semily výstavu nevnímá jako jednorázovou záležitost, ale spíše začátek dlouhodobější snahy kultivovat stav veřejného prostoru ve svém domácím městě. „Naším záměrem je vyvolat diskuzi nad vzhledem města, který jde mnohdy výrazně změnit i v krátkém čase. Chceme pobídnout k tomu, aby veřejný prostor nebyl pouze místem konzumování reklam a kampaní,” doplnila předsedkyně spolku.

Do budoucna přemýšleli o propojení místních podnikatelů se studenty uměleckých oborů, aby mohli na výlohách a prezentaci obchodů spolupracovat. „Další možností je otevřít debatu o možnosti finanční podpory na kvalitnější prezentaci podniků z městského rozpočtu, některá města už podobné programy mají. V neposlední řadě jsme otevření své know-how předávat dál, třeba podobně zaměřeným lidem z jiných měst,“ nastínil plány Kousal.