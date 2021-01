V Saskově ulici v centru Jablonce zřejmě nevyroste nový komplex třípatrových viladomů. Pronájem a pozdější prodej pozemků pro stavbu neschválili jablonečtí zastupitelé. Nový domov tu mělo najít 24 rodin. Stavět se mělo na městském pozemku, v územním plánu zapsaném jako území zastavitelné.

Jednání zastupitelů předcházela bouřlivá diskuze, které se zúčastnili obyvatelé ze sousedství plánované výstavby, zástupci římskokatolické farnosti i města. Na radnici putovala petice, otevřený dopis i návrh na změnu územního plánu.

Zmíněný pozemek leží u největšího jabloneckého kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí. Mezi kostelem a ulicí je prostor vyplněný řídce vzrostlými stromy, na něj navazuje areál letního kina, taktéž přírodního rázu. Chodí si sem hrát děti, je rájem i pro psy, kteří tu mohou pobíhat na volno.

Místní obyvatelé dokonce kvůli stavbě založili spolek Jablonecká Kosa, který se o místo chce do budoucna starat. „Plánovaná výstavba by nenávratně poškodila a změnila kvalitu a úroveň životů a bydlení. Obáváme se i možného narušení statiky domů spojeného s terénními zátěžemi a samotnou stavbou,“ popsal Ivo Tomeš, který v místě bydlí padesát let.



Záměr výstavby vznikl poté, co developerská firma Proctus 5 kontaktovala magistrát s tím, že by ráda v Jablonci provedla výstavbu bytových domů. Jejímu zástupci poté úřad vytipoval možné lokality a firma si vybrala svah v Saskově ulici. „Už tehdy jsme diskutovali, že je to do jisté míry rekreační centrum uprostřed města, i já tom chodím s dětmi sáňkovat,“ přiblížil exnáměstek primátora David Chuchlík, jehož odbor se společností komunikoval.



Proti výstavbě se postavil například zastupitel Petr Klápště. „V ulici jsou dva pozemky k zastavění. Tato kauza se týká toho cennějšího, kde jsou vzrostlé stromy a jde o pozemek k aktivitám občanů. Druhý pozemek tvoří jen náletová zeleň. My ale chceme prodávat ne ten, kde by to bolelo méně, ale ten, který je pro obyvatele i město výhodnější,“ poznamenal Klápště.

Velká nespokojenost vládla mezi obyvateli nejen Saskovy ulice, ale i jejího okolí. „Bydlím ve vedlejší ulici. Před lety tam postavili dva čtyřpatrové domy, výrazně se snížila kvalita našeho bydlení, soukromí zmizelo. Protože to znám, jsem i proti podobné výstavbě kus vedle,“ řekl třeba Pavel Soukup.



S prohlášením vystoupil i autor petice proti výstavbě Ivo Tomeš. „Žádáme vás o zrušení prodeje pozemku, žádáme změnu územního plánu, aby byla tato plocha zařazena do katastru jako plocha nezastavitelná,“ sdělil.



Místní obyvatelé chtějí založit družstvo, které by mohlo dotčený pozemek od města vykoupit.



Pro pronájem a pozdější prodej pozemků nakonec hlasovalo jen 13 zastupitelů především z koalice ANO a ODS, když se několik jejich kolegů zdrželo. Protože pro schválení muselo hlasovat zastupitelů 16, stavět se v Saskově ulici alespoň zatím nebude.



Návrh na změnu územního plánu, který podali obyvatelé okolních ulic, musí projít výborem pro územní plánování a rozvoj města a posléze zastupitelstvem. „V centru je málo kvalitních bytů, na druhou stranu to nejde dělat za každou cenu. Studie prokázala, že park má svou hodnotu. Protestní postoj místních proto musí být zpracován konstruktivně,“ doplnil David Chuchlík.