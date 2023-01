Meteorologové varují před větrem a sněhovými jazyky. Zasáhnout mají část kraje

Do úterý 31. ledna do 8 hodin platí pro část Libereckého kraje výstraha před silným větrem s nárazy až 70 kilometrů v hodině. Řidiči by si měli dát až do čtvrtka 2. února do 18 hodin pozor také na tvorbu sněhových jazyků a závějí.

Sníh komplikuje dopravu. Ilustrační foto | Foto: Deník/Martin Bergman