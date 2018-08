Vystupovat v Liberci je pro Sebastiana vždy jiné. Z Benátské byl nadšený

Liberec – Jako každý rok vystupovali na Benátské! 2018 i představitelé liberecké hudební scény. Mezi nimi nesměl chybět ani mladý zpěvák Sebastian.

Sebastian.Foto: Archiv pořadatele

Jaké jste měl bezprostřední pocity po vystoupení na Benátské?

Popravdě vlastně ani pořádně nevím, v Liberci je to pro mě vždy jiné. Přijdou se podívat známí, kamarádi, rodina, takže tam hraje svou roli i nervozita. Chvilku trvá, než to všechno vstřebám, ale nakonec jsem byl nadšený.



Patříte ke stálicím Benátské!. Splnila se letos vaše očekávání?

Citím, že to celkově jde všechno nahoru, jak festival, tak i my a naši liberečtí kolegové. Měli jsme radost, že jsme dostali prostor vystupovat a krásný čas, i když bylo těžké se vypořádat s tím, že naproti hraje největší hvězda festivalu, nakonec jsme ale z návštěvnosti byli příjemně překvapení. Na tomhle koncertu nám moc záleželo, a tak jsme objednali i specialní efekty a věci, které standartně nemáme na každém koncertě.

Co vás ještě do konce léta čeká?

Ješte přibližně 25 koncertů, vydat a natočit singl s klipem, dodělat novou desku. Práce je více než dost. (smích).



Máte raději vystupování po festivalech, nebo vlastní koncerty?

Mám rád hodně přípravy a všechno okolo turné, snažíme se do toho dát vždycky všechno, ať už finančně či vizuálně. A samozřejmě energii celého týmu. Ovšem léto a festivaly, to je pro mě to, co si představím, když se řekne koncert.