Přehlídka studentských kapel Škola rocku na vodním hradě Lipý v České LípěZdroj: Adam Petr SkokanPo vysvědčení na Školu rocku!

Kde? Na Vodním hradě Lipý v České Lípě

Kdy? V pátek 30. června

Proč? Skvělé zakončení školního roku se Školou rocku pro starší školáky, studenty.

Vystoupí kapely: Lithium, Nox Omen, 4FU, Alloys, Inkonvens, Pondělí 18.00, Papírová Brčka, Kings of the Ashes a řadu dalších.

Co se platí? 100 korun