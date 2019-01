Jablonec n. N. - S rozhodnutím ve správním řízení Jindřich Berounský nesouhlasí, uloženou pokutu zaplatit nechce, míří výš.

V sobotu 22. dubna 2006 v 02.30 hodin napadli útočníci tehdy opozičního zastupitele Jindřicha Berounského u restaurace Cyklura v jabloneckém Mšeně. Chvíli předtím se ale popral ještě jednou nedaleko odsud. | Foto: DENÍK/ Lenka Střihavková

V dubnu uplynou tři roky od události, kterou řešil nejen jablonecký Okresní soud, ale i krajský senát. Stále není kauza úplně uzavřena. Soud sice rozhodl, že tehdejší opoziční zastupitel Jindřich Berounský nespáchal trestný čin, ale výtržnictví se dopustil. Celou věc předal k dořešení přestupkovému řízení MěÚ v Jablonci.



„Dostal jsem pět set korun pokuty,“ potvrdil sám aktér. S tím se ale nesmířil a na své nevině dále trvá. „Nebyli vyslechnuti svědci, kteří by dali za pravdu mně,“ opakuje už od soudních řízení.



Ve věci se Berounský odvolal i na kraj. „O správním řízení informace nepodáváme,“ stroze konstatoval mluvčí Libereckého kraje Jiří Langer.

Zastupitel byl ale sdílnější. „Krajští úředníci na závěr, po dalším kole projednávání, potvrdili původní rozhodnutí z Jablonce,“ řekl Berounský.



Své eso z rukávu prý ještě nevytáhl. „Ať všechno dopadne jak chce, dokument, že svědci lhali, zveřejním,“ tvrdí dnes již jablonecký radní. V současné době podal podnět k nejvyššímu správnímu soudu, aby prošetřil správnost postupu úředníků.

Co se vlastně oné dubnové noci odehrálo?

Incidenty byly dva. V sobotu 22. dubna 2006 ve 2.30 napadli útočníci tehdejšího opozičního zastupitele Jindřicha Berounského u restaurace Cyklura v jabloneckém Mšeně. Za tento čin stáli před soudem dva muži, jeden dostal podmínku, druhý pak peněžitý trest.

Téže noci předcházel události jiný střet, jen o několik desítek metrů blíže centru města. Incident začal u podniku Ex Klub výměnou názorů, při které vyťal Jindřich Berounský v opilosti jednomu chodci políček a pak se porvali. Kvůli kopnutí do značky. Jako viník bitky byl soudem označen Berounský.