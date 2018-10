Výuku na ZŠ v Kokoníně má obohatit nová venkovní učebna pro přírodní vědy

Jablonec n. N. – Jablonecký magistrát chystá opravy školních budov. Na příští rok jsou naplánovány rekonstrukce škol za více než 40 milionů korun. Většinu by měly pokrýt dotace. Letos stály podobné opravy 50 milionů. Zvláště v základní škole v Kokoníně, která sídlí ve třech budovách, se mají na co těšit.

ZŠ Kokonín, budova Rychnovská 215Foto: Petr Vitvar

V takzvané lístečkové budově v Rychnovské ulici vznikne bezbariérová učebna cizích jazyků. „V plánu je i přístavba, ve které má být školní dílna a zázemí pro výuku včetně skladů, šaten, sprch a WC, a to i bezbariérového,“ přiblížil náměstek jabloneckého primátora Lukáš Pleticha. V přístavbě by měly najít místo šatny pro celou školní budovu a kabinet tělesné výchovy. Součástí projektu je také vznik školní zahrady s amfiteátrem, sportoviště s dráhou pro skok daleký a místem pro vrh koulí.

V objektu v ulici Janáčkova přibude venkovní učebna pro přírodní vědy. Vznikne altán, amfiteátr, výukový prostor s pylony, model Slunce, Země, Měsíce a model řečiště či Hadí dům pro obojživelníky a plazy. Součástí je také nové dětské hřiště, ohniště, závětří u vstupu do školy a parkoviště. V případě přidělení dotace se projekt rozdělí do dvou let od června 2019 do července 2020. Celkové náklady jsou plánované na 38,3 milionu korun, dotace by z EU a ČR by měla činit 20,6 milionu.

Projekt pro ZŠ Pasířská počítá s modernizací dvou učeben přírodních věd určených k výuce chemie, fyziky a matematiky. Jeho součástí je také výstavba výtahu a bezbariérového WC. Pokud město získá dotaci, je realizace plánovaná na období červen až srpen 2019. Celkové náklady projektu jsou 5,5 milionu korun, město žádá o dotace z EU a ČR v celkové výši 3,1 milionu. V rámci Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ) se nyní pracuje na třech projektech podpořených evropskými i státními dotacemi.

Jde o probíhající modernizaci základní školy v Mozartově ulici a přípravu modernizace ZŠ Liberecká. Dotace na obě akce činí 13,2 milionu korun. Dalším projektem je navýšení kapacity školky v Nové Pasířské rekonstrukcí stávajícího objektu v areálu, zde činí dotace 16,8 milionu. Rekonstrukcí také prochází Centrum terénních a ambulantních služeb, tzv. Kruháč, dotace je v tomto případě 11,1 milionu korun.

Opravy se dočkala také základní škola Šumava. „Letos se podařilo zateplit pavilon C, který škola otvírala v době, kdy jsem tady nastupoval do 5. třídy. Byla to vůbec první sportovní třída zaměřená na lyžování v Jablonci,“ zavzpomínal primátor Jablonce Petr Beitl na svá léta v lavicích šumavské školy.

PANELY S AZBESTEM MUSELY PRYČ

Před samotným zateplením obvodového pláště a výměnou oken bylo i tady nutné nejprve odstranit azbest uvnitř panelů. Pavilon získal také novou střechu. Celkem rekonstrukce vyšla na 9 milionů korun, z toho zhruba 4 miliony činí dotace EU. Hotovo by mělo být v listopadu.

Mateřské školy ve Švédské či v Husově ulici se dočkaly nových sociálních zařízení. Během letošních prázdnin se opravovaly ploty a také okna hned v několika školkách a školách. Na plot nastoupili pracovníci v MŠ Mšeňáček, MŠ Mechová, speciální MŠ U Přehrady, tam se opravovala i některá okna. Třetí etapa opravy oken ještě před prázdninami skončila v budově speciální základní školy Liberecká 31.

Rozsáhlá oprava střechy, stropů a také některých oken proběhla v kokonínské základní škole na adrese Rychnovská 215. Stavební práce stály téměř 7 milionů korun. „Stropy v podkroví, kde původně býval školnický byt, byly v havarijním stavu a hrozilo jejich propadnutí, museli jsme urychleně jednat,“ popsal náměstek primátora Miloš Vele.