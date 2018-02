VÝZVA: Nominujte knihu a vyhrajte hodnotnou odměnu

Liberecký kraj – Najít nejlepší knihu, která se týká Libereckého kraje, chtějí organizátoři soutěže „Kniha roku Libereckého kraje“. Vy, čtenáři Deníku, můžete nominovat knihu v kategorii Cena čtenářů.

Ilustrační fotoFoto: Shutterstock

Kniha nemusí být vydána na území kraje, důležité je, aby se kniha kraje tematicky dotýkala a také, aby byla vydána během roku 2017. Své nominace můžete posílat od 1. února do 15. března na redakční email jiri.louda@vlmedia.cz.



My následně nominace probereme a 19. března spustíme anketu, která potrvá do 15. dubna, kdy proběhne i slavnostní vyhlášení. A právě tři čtenáři, jejichž nominace splní dané podmínky, se mohou těšit na hodnotné ceny.



Zbylé kategorie (beletrie a poezie; populárně naučná literatura, literatura pro děti a mládež, učebnice; monografie, výtvarná publikace a zvláštní Cena Libereckého kraje za mimořádný přínos v oblasti literatury) vyhodnotí sedmičlenná komise, ve které zasedne např. krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová, knihkupec Martin Fryč, ředitel nakladatelství ACADEMIA Jiří Padevět či ředitelka Krajské vědecké knihovny Blanka Konvalinková.