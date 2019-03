„Neprošlo nám to přede dvěma lety s dopravníma značkama, tak tam bude vodorovné značení a nebude se tam stát vůbec," zaznělo z telefonu, když si místní postěžovali na Krajské správě silnic LK. Volali totiž tamnímu inspektorovi a chtěli vědět, co naznačené čáry na vozovce mají znamenat.

Věc se má tak: Přestože je silnice v centru Jablonce, městu nepatří. Její majitel, kraj, si na ní může de facto udělat značení, jaké chce. Potřebuje jen souhlas od policistů. Když lidé uspěli a svislé dopravní značení muselo jít přede dvěma lety pryč, zadala si Krajská správa silnic LK projekt u odborníka. Rozhodnutí potichu viselo na úřední desce a prošlo bez připomínek.

„Že se něco děje, jsme zjistili tento týden podle naznačených čar na silnici. Už přibyly značky, že v pondělí začnou lajnovat," popsali současný stav místní s tím, že se ani v měsíčníku nic nedočetli, když dojde k tak velkému zásahu.

Na situaci v místě se přijel podívat i senátor Zeman.

„Vůbec ty kamiony v téhle lokalitě, to je pěkný průšvih. A ještě musejí objíždět úzkými ulicemi mezi domky, protože navíc nepodjedou most," konstatoval Jaroslav Zeman včera ráno, když těsně kolem něj projely dva kolosy ulicí Jarní dolů směrem do centra. Vezly zboží z jedné z fabrik u bývalého OPS. Chápe, že takový provoz lidem ztěžuje život. Nyní se k tomu přidalo razatní omezení parkování, když vždy na jedné straně ulice se nebude smět stát vůbec nikdy.

Oslovený odborník z Krajské správy silnic Libereckého kraje ovšem tvrdí, že k razantnímu snížení zde nedošlo. Proč? „Protože tam stejně podle zákona o silniční dopravě neměla auta co parkovat," konstatoval Pavel Fořt, vedoucí oddělení inspekce silniční sítě. Musí být totiž dva jízdní pruhy o šířce minimálně 3 metry.

„Ulice je dost široká, ale když na každé straně u chodníku odeberou půl metru a k tomu dobrých dvacet centimetrů na bílý pruh, tak pak se to sem fakt nevejde, ale jinak by to šlo. Kdyby chtěli," míní jablonecká řidička, která sem často jezdí za kadeřnicí. Jednou za čas si dá auto jinam, ale lidí, co tu bydlí, je jí líto a chápe je.

Fořt ve vyjádření argumentuje tím, že projekt na úpravu vodorovného dopravního značení nechali vypracovat hlavně z důvodu obtížného provádění zimní údržby. „V minulosti zde bylo umístěno dopravní značení, které bylo velmi kritizované, protože zakazovalo zastavení v zimním období od listopadu do dubna," uvedl inspektor. Lidem vadilo omezení parkování na šest měsíců, tak teď to mají za trest na 365 dní v roce. Měli prý šanci podat připomínku, argumentoval na podporu rozhodnutí KSS LK krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník: „To se to dozvěděli až teď?"

Oznámení viselo na úřední desce letos v dubnu.