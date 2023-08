/VIDEO/ Zóna pro děti, dvě hudební pódia, stánky s jabloneckou bižuterií, regionální gastronomie. To vše a mnohem více čeká obyvatele a návštěvníky Jablonce nad Nisou v sobotu 26. srpna.

Jablonec nad Nisou, Jablonecká Perle, Horní náměstí, 2023 | Video: Sedlák Jan

Nová akce, která se má stát místní tradicí, se odehraje na Horním náměstí, které slouží po drtivou většinu roku jako největší parkoviště v centru města. Na několik dní bude parkoviště zcela uzavřeno. „Nabádáme obyvatele města i návštěvníky, aby nechávaly svá vozidla buď doma nebo na parkovištích u supermarketů. Do centra lze dojít pěšky nebo využít městskou hromadnou dopravu,“ sdělila náměstkyně jabloneckého primátora Jana Hamplová.

V úterý 15. srpna se přitom na Horním náměstí zaparkovat dalo jen s notnou dávkou štěstí. Plocha parkoviště je již dnes omezena kvůli rekonstrukci opěrné zdi. „Jezdím do centra za prací, a to i o víkendech. Někdy tady ani nezaparkuji. Nechápu, že nemůžou být slavnosti takového rozsahu pořádané stejně jako třeba Vánoční trhy na Mírovém náměstí, kde se to již osvědčilo,“ poznamenal k uzavření parkoviště Pavel Polma.

I další parkující řidiči byli z další letošní uzávěry parkoviště (k poslednímu došlo 27. června v rámci Dne s IZS) překvapeni. „I v červnu jsem musel na autobus. Je to pro mě nekomfortní, musím přesedat. Jednou dvakrát za rok to ale holt musím zvládnout,“ popsal Jiří Malina.

Bude to show. Do Jablonce přilétnou influenceři Creep, Attack nebo Naty Hrychová

Vedení města a jeho organizace Kultura Jablonec konání Jablonecké Perle na Horním náměstí obhajuje. „Jistě, půjde o jisté omezení komfortu. Nechceme ale, aby bylo Horní náměstí vnímáno jen jako parkoviště. Chceme oživit další místa ve městě,“ vysvětlila Hamplová.

Program na velkém pódiu, sobota 26. srpna:

13:00 – Gerard Clark (JAR)

14:20 - Doladíme

15:30 – SHK

17:00 – Seabastien

18:30 – Wild Flame (UK/PL)

19:40 – Ruda Hancvencl

20:30 - MYDY22:00 – konec

22:00 – Letní kino – film Skleněný pokoj

Multižánrový festival Jablonecká Perle, s jehož myšlenkou přišel ředitel městské společnosti Jakub Gerš, by se mohl stát tradicí. „Nový festival je věnovaný všem obyvatelům našeho regionu. Chceme všem připomenout tradici výroby bižuterie a provázat ji se současnými trendy, a to i v oblasti gastronomie nebo hudby,“ poznamenal Gerš.

Nový festival doplní léto na seznam konání dalších tří městských slavností – jarních Velikonočních trhů, Podzimních slavností a Vánočních trhů. „Myslím, že Jablonecká Perle bude mít ambice stát se, stejně jako ostatní městské slavnosti, několikadenní akcí. Aby to byla největší letní akce v ulicích Jablonce,“ prozradila Hamplová.

Samotná akce začne dopoledne prodejem ve stáncích a programem pro děti v parčíku u kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ostatně, do akce se zapojí i katolická církev, které kostel patří. „Největší jablonecký svatostánek bude v době konání Jablonecké Perle otevřen s tím, že několikrát zahraje na zrestaurované varhany Hans Lau. Otevřena bude i přilehlá fara, kde proběhne několik přednášek,“ doplnil Gerš.

Své stánky na Horním náměstí otevřou například ãbstrakt coffee, Bistro Široká, Grill Brothers, Kávovan Nagetusch, Kitl, pivovar Volt nebo Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou. Ale nejen to, regionální výrobky přiveze spousta výrobců známých a zapojených do oblíbených Tatrhů.

Přední jablonecké firmy předvedou sklářsko-bižuterní tradici v moderním hávu. Návštěvníci budou moci nahlédnout do tajemství proměny skla v úžasné šperky se společnostmi G&B beads, Perlex, Preciosa Ornela a Ralton, které jsou zároveň partnery akce. „Chceme dát výrazně najevo, že jsme jedním ze zásadních center Křišťálového údolí. Upozornit na to, že naše Paříž severu, jak se Jablonci přezdívalo, byla světovým centrem výroby a obchodu s bižuterií a díky tomu můžeme dodnes obdivovat třeba i bohatou architekturu našeho města. Nejen z tohoto důvodu se festival uskuteční na Horním náměstí, které je jedním z míst, jemuž chceme vdechnout nový život,“ dodala Hamplová.

Zajímavé je vstupné na akci. To je zcela zdarma, kdo ale přinese třeba malou skleněnou perličku, knoflík či korálek, obdrží originální pamětní list. „Z nasbírané bižuterie poté vznikne umělecké dílo. Zatím řešíme, kdo se jím bude zabývat,“ popsal Gerš.