Nevyžadoval po dětech povinné testování na covid, dobrovolné bylo v „jeho“ škole i nošení roušek. Ředitel waldorfské školy v Semilech Ivan Semecký proto musel skončit, semilští radní jej odvolali. Semecký se nyní brání, podal žalobu na město. „Hned několik desítek právníků mi nabízelo pomoc a já ji neodmítám. Chci se hájit, případné odvolání je neoprávněné,“ řekl exředitel Semecký.

Žalobu a probíhající soudní spor potvrdila i semilská starostka Lena Mlejnková na jednání zastupitelstva. „Za rozhodnutím si stojím, protože bylo nezbytné je učinit. Obávám se, že všechno to, co se nedávno odehrálo, školu poškodilo,“ podotkla starostka. „Za budoucnost školy budu rozhodně bojovat. Chci, aby nadále fungovala, má tady své místo,“ dodala. V příštím roce oslaví semilská škola 30 let od svého založení.

Aktuálně je na místo ředitele školy vypsáno konkurzní řízení. „Uvědomujeme si, že před novým ředitelem či ředitelkou bude stát nelehký úkol. A to stmelit rozdělené názorové skupiny a uklidnit situaci,“ shodli se semilští radní.

Ivan Semecký dostal ve škole výpověď pro nadbytečnost a aktuálně čerpá starou dovolenou. „Pan Semecký je obrovská ztráta pro waldorf. Byl nejen skvělý ředitel, který znal každé dítě jménem, ale taky měl velké manažerské schopnosti. Dokázal pro tuto školu zajistit spousty projektů,“ sdělila maminka jednoho z dětí navštěvujících školu.

Waldorfská škola v Semilech zařídila pro testování neinvazivní testy ze slin, další možností jsou testy, které se provádí jednoduchým stěrem z okraje nosní sliznice. Testování je nastaveno tak, aby bylo pro děti co nejméně stresové a nezasáhlo do chodu vyučování. „Věříme, že se nám podaří toto složité období překonat a že se vrátíme k takové škole, kterou jsme znali a měli ji rádi v dobách nedávných,“ řekla statutární zástupkyně školy Lenka Břenková.

Škole za porušování nařízení hrozila až třímilionová pokuta, ta zatím nepadla. Podle krajské hygienické stanice došlo po odvolání ředitele k nápravě. Ředitel si stál za názorem, že škola není „testovacím centrem“. „Vydaná mimořádná opatření a metodické pokyny staví ředitele škol do absurdní pozice, ve které mají některým dětem zakazovat chodit do školy, rodičům odpírat jejich základní práva a z učitelů dělat zaměstnance testovacího centra,“ vysvětlil tehdy své rozhodnutí. Na jeho podporu vznikla petice, kterou zatím podepsaly tisíce lidí, a v druhé polovině dubna proběhla také demonstrace v parku na takzvaném Ostrově v centru Semil.