Mistři České republiky! Jablonecká taneční škola přivezla domů dva tituly

Je to tam! Formace jablonecké taneční školy X-Dance přivezly domů dva tituly Mistrů České republiky! „Bylo to neuvěřitelné, velká euforie. Jeli jsme do Prahy s dvěma soubory a oba ve svých kategoriích zvítězily, prostě velká radost,“ přiblížila zakladatelka a vedoucí X-Dance Hana Kohuš.

Formace taneční školy X-Dance získaly dva tituly Mistrů ČR. | Video: Sedlák Jan

Mistrovství ČR pořádal republikový Svaz učitelů tance, jehož je Hana Kohuš členem. „A jsem také rozhodčí. Samozřejmě nemohu hodnotit své soubory, stejně ale jejich vystoupení sleduji vždy jak z pohledu rozhodčího, tak vedoucího. Možná díky tomu vidím chyby, které další rozhodčí nevidí,“ řekla vedoucí jablonecké taneční školy. Mladší děti z jablonecké školy vystupující pod jménem skupiny Happy People a starší pod názvem D.J. prošly se svou choreografií nejprve nominačními koly a obě byly vybrány do celorepublikového finále, které se konalo o uplynulém víkendu v Praze. Tam se utkalo nejprve 12 týmů, z nichž vzešlo pětičlenné superfinále. A tam byly obě jablonecké formace bezkonkurenční. „Podobný úspěch jsme v minulosti zaznamenali jen jednou. Letos naší radost umocnilo bodování porotců, obě naše formace získaly skoro samé jedničky,“ pousmála se Kohuš. Formace taneční školy X-Dance získaly dva tituly Mistrů ČR Zdroj: Sedlák Jan Do Prahy cestovaly oba soubory společně autobusem. „Pouštěli jsme si písničky, zpívali jsme si, nabírali jsme soutěžní náladu. Možná dětem pomohlo i tohle,“ podotkla Kohuš. Ze žáků školy vedoucí vybírá ty nejlepší, kteří pak spolu připravují konečnou podobu choreografie. Juniorská formace čítá 24 členů a dětská 18. Autobus byl plný tanečníků. „Samozřejmě že za námi přijelo i spousty rodičů,“ doplnila vedoucí tanečníků. Tři sestry, Poetika a YoYo Band. Léto přiveze na Jablonecko spoustu muziky Natrénování vítězné sestavy dalo zabrat. Choreografie na mistrovské soutěže se začíná rodit na začátku kalendářního roku. „Děti mají standardně dva tréninky týdně, jak se ale blíží velké soutěže, trénujeme i každý den. Pořádáme i víkendová soustředění,“ vysvětlila Kohuš. Úspěchy na soutěžích ale nejsou podle zakladatelky X-Dance ani zdaleka nejdůležitější. „Vždycky dětem říkám, aby si soutěž užily. Nemusí vyhrát, o tom tohle přece nejde. Jsem moc ráda, že děti spolu drží jako parta, když vidím, jak jsou šťastné,“ popsala Hana Kohuš. Jablonecká taneční škola X-Dance má svou základnu v tělocvičně Základní škola Mozartova. „Jezdí k nám i děti z Liberce nebo Tanvaldu. Zájem je tak veliký, že v podstatě ani nevyhlašujeme žádné nábory. Fungujeme už přes dvacet let a chodí k nám už i děti dětí, se kterými jsem začínala. Spousta dětí k tanci přivedla své sourozence, zkrátka máme skoro pořád plno. Vítězství na soutěžích jsou takovou třešničkou na dortu,“ vysvětlila Kohuš. Když se zamyslí nad otázkou, kolik dětí její školou za ta léta prošlo, trochu se podiví: „Takovým rychlým počtem to musí být kolem patnácti set dětí. To už je docela dost.“ Mistři České republiky už jsou, co dál? V podstatě jen za pár dní proběhne Mistrovství Evropy, kam opět formace z Jablonce vyrazí. Ještě před tím, konkrétně 3. června, se ale Happy People, tedy dětská formace, zúčastní coby vítěz soutěže na televizní finále soutěže Nejlepší taneční skupina Evropy 2. 18. června pak startuje Mistrovství Evropy. „Letos nemusíme nikam daleko, Evropa se sejde také v Praze. Budeme připraveni poprat se o další tituly,“ uzavřela Kohuš. Taneční škola X-Dance byla založena v roce 2002 v Jablonci nad Nisou. Během dvaceti let se tanečníci vypracovali natolik, že v již delší dobu patří mezi nejlepší a nejaktivnější hip-hopové taneční školy v České republice. Formace i jednotlivci z X-Dance sesbírali za dobu působení školy 28 titulů Mistr ČR, několik titulů Vícemistr Evropy i světa. Výuka v X-Dance probíhá především v tanečním stylu hip-hop. Kurzy jsou určeny pro holky i kluky všech věkových kategorií (od 5 let). Hlavním cílem taneční skupiny X-Dance je nabídnout možnost seberealizace a dosáhnutí úspěchů v národních i mezinárodních soutěžích a v neposlední řadě také kvalitní a smysluplné trávení volného času.

