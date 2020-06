Jablonecký dětský pěvecký sbor ZUŠ „Iuventus, gaude!“ v roce 2009 opět vybojoval vítězství v mezinárodní pěvecké soutěži (The World Choir Championships 2009) v kategorii dětských sborů v Budapešti. Na fotografiích můžete vidět, jak jej před budovou ZUŠ přivítali pyšní rodiče, nechyběl ani primátor Jablonce Petr Tulpa. Na přivítanou sbor pod vedením sbormistra Tomáše Pospíšila potěšil přítomné ještě krátkým vystoupením.

Už o rok dříve se stal dětský pěvecký sbor ze Základní umělecké školy v Jablonci vítězem na světové olympiádě sborového zpěvu (World choir games 2008), která se konala v rakouském Grazu. „Iuventus Gaude! se utkal se světovou konkurencí a jako jediný za celou dobu konání olympijských her, v dětské kategorii dovezl do České republiky zlato,“ uvedl tehdy ředitel ZUŠ v Jablonci Vít Rakušan. Jednalo se tedy o historicky první zlato z olympiády, které přivezl Iuventus Gaude! nejen do Jablonce, ale i do Čech. Čtyřiapadesát zpěváků zabodovalo i v kategorii duchovní hudba, ze které si odvezli stříbrnou medaili.

Jako ocenění za zlato na světové olympiádě sborového zpěvu World choir games 2008 v rakouském Grazu, přijal sbor starosta Jablonce nad Nisou Petr Beitl, který mu věnoval 50 tisíc korun.

Do historie úspěšného sboru se nesmazatelně zapsalo také vystoupení při pobytu Svatého otce v České republice. Iuventus gaude! zazpíval papeži Benediktu XVI. při jeho návštěvě Prahy, a to v sobotu 26. září 2009 v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně při jeho oficiálním setkání s dětmi.