Z archivu Deníku: Jak Benátskou noc spláchl déšť a utopilo bahno

/Z ARCHIVU DENÍKU/ Byl to poslední rok, kdy Benátskou noc hostila Malá Skála. Měla to být oslava hudby mnoha žánrů, stal se z toho ale boj s rozmary přírody. V roce 2011 už v pátek navečer začalo pršet a nepřestalo až do neděle. Organizátoři největšího festivalu na severu Česka tehdy nedělní program zrušili. Areál se za vydatného deště změnil v ohromné bahniště.

Bahno a déšť. | Foto: Foto Deník/ Martin Kubišta

Přesto se na Malou Skálu opět sjely tisíce hudebních fanoušků. A dle reakcí neodjížděli zklamáni. „Lilo jako z konve, ale vydržíme až do konce sobotního programu, pak hned vyrážíme domů,“ shrnul za všechny Petr Eisler z Prahy, který s partou kamarádů dorazil v roce 2011 na Benátskou noc zejména za švédskou kapelou Clawfinger. Další ročníky oblíbeného festivalu se konaly v areálu ve Vesci u Liberce. V roce 2020 svátek hudby přerušila pandemie covidu-19. Festival se bohužel kvůli viru neuskuteční ani letos. Snad se milovníci muziky dočkají v roce 2020. Tak vypadala Benátská noc na Malé Skále v roce 2010 Galerie 87 fotografií v galerii ›