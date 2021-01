Z archivu Deníku: Jak do Jablonce dorazila kampaň Tancuj a nedrob

/Z ARCHIVU DENÍKU/ Je to již deset let, co členové sdružení DC dětem představili v jablonecké ZŠ Liberecké zajímavý projekt.

Dětem v ZŠ Liberecká v Jablonci představili projekt Tancuj a nedrob | Foto: Deník/Jan Škvára

Tancuj a nedrob byla celorepubliková kampaň, která měla děti přivést k tanci a zároveň omezit jejich případné lumpárny. Nedrob zde totiž znamenalo něco jako nezlob. Místo nudy a vymýšlení hloupostí jim projekt nabízel, aby se ve volném čase věnovaly tanečním stylům, jako je například hip–hop, break dance, house dance či new style. S nápadem přišla v roce 2008 taneční skupina v ČR Dancing Crackers.