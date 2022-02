Vlivem tání se Jizerou prohnala doslova lavina ker a vody. Led narážel s velkými ránami do pilířů, odkud zděšeně vylétali zde ukrytí ptáci. „Ten hukot byl ukrutný. Byla ještě tma, do toho ti ptáci, vypadalo to jako nějaký katastrofický film,“ popsal tehdy třiatřicetiletý Petr, který celou situaci sledoval ze břehu u mostu.