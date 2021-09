/Z ARCHIVU DENÍKU/ Přehlídka domácích řemesel, rukodělných výrobků a produktů ze zahrádek se staly v roce 2013 cílem stovek turistů mířících na sklářskou pouť do Kristiánova. Nabídka uspokojila jak oči, tak chuťové buňky. Bylo totiž z čeho vybírat. Prodejci potvrdili, že se do těchto míst rádi vracejí.

