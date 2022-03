Z archivu Deníku: Jak před deseti lety řádily U Čápa děti s čarodějnicemi

/Z ARCHIVU DENÍKU/ Je to již deset let, co si poslední den jarních prázdnin v Libereckém kraji užívali na sněhu v kořenovském lyžařském areálu U Čápa malí i velcí. Tehdy tam pro ně připravili dětský den. V centru dění se to hemžilo čarodějnicemi.

Den dětí - karneval na sněhu. V roce 2012 akci připravili v lyžařském areálu U Čápa v Příchovicích. | Foto: Jana Veselá

Desenští strážníci tehdy přijeli se svými čtyřnohými pomocníky a předvedli ukázky obrany, poslušnosti a agility. Během odpoledne si děti vedle dalších atrakcí také vyzkoušely střelbu paintballovými kuličkami na sud.