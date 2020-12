Dětmi milovaný Mikuláš a čerti nahánějící hrůzu přijdou za dětmi v sobotu 5. prosince. Letošní návštěva bude trochu jiná, protože i nadpřirozené bytosti se budou muset chránit rouškou.

Podívejte se do naší galerie, jak to vpadalo, když se za dětmi do Jablonce vypravil Mikuláš s doprovdoem autobusem. Děti se s ním mohly setkat v určený čas na vybraných zastávkách. Čert za volantem měl totiž pevný jízdní řád.