Každý rok připravují na zámku nejméně jednu novou pohádku a vždy mají vyprodáno. V roce 2017 na prodloužený víkend připravili průvodci a kastelán pohádku O Arvenské princezně.

Průvodci se vždycky inspirují nějakou klasikou, kterou musí přizpůsobit podmínkám sychrovského zámku, jeho interiérům a samozřejmě, aby se pohádka dala hrát. A nejen aby to byla hra pasivní, ale musí vymyslet něco, aby se děti mohly do té pohádky zapojit, aby je to bavilo. Sychrov je otevřený celoročně.