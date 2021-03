/Z ARCHIVU DENÍKU/ Je to již deset let od doby, kdy se v Jablonci konalo oblastní kolo mistrovství České republiky tanečních skupin Topgall Dance Live Tour 2011.

Topgall Dance Live Tour 2011 - mistrovství České republiky tanečních skupin - oblastní kolo v Jablonci nad Nisou. Taneční skupina Ilma. | Foto: DENÍK/ Petr Šimr

Stovky tanečníků a tanečnic z celého Libereckého kraje zamířily do jablonecké Městské sportovní haly. S formacemi týmy bojovaly o postup do zemského a následně celorepublikového kola v rámci nejmasovější taneční soutěže formací v republice s názvem Topgal Dance Life Tour 2011. Tancovali jste tenkrát vy nebo vaše děti? Podívejte se do bohaté galerie Deníku a zavzpomínejte.