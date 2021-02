Do centra Jablonce se sjeli špičkoví freeskieři ze všech koutů České republiky. V Jablonci se sešla česká freeskiingová elita zastoupená těmi nejlepšími ridery. Celkem se tedy na start postavilo pozvaných 29 lyžařů a z toho 2 lyžařky.

Závod jezdci zahájili kvalifikací a porota vybrala 16 nejlepších, kteří postoupili do finále, kde se odehrál souboj jeden na jednoho. Jelo se na 6 m speed railu, na 8 m bedně a lámané bedně. Mezi nejzajímavější triky patřil určitě switch 270 on 2 switch upy 270 out v podání Mariana Kuhna, který si za to odnesl Best Trick. Závod proběhl hladce, bez zranění jezdců.

O výsledku rozhodla tříčlenná porota, která se shodla na absolutním vítězi Ondřeji Benešovi. Druhou příčku obsadil Mário Skála, na třetím místě skončil Jakub Steklý, čtvrté místo patří Petrovi Křivánkovi. Za zmínku stojí i nejmladší jezdec Vojta Břeský, který se stal miláčkem publika a byl oceněn v kategorii Best Rookie. Z holek vyhrála jednoznačně Isabela Kyselová, která se probojovala i do mužského finále. I přes problémy s rychlostí tratě, závodníci byli nadmíru spokojeni, divácká účast byla veliká.

Po skončení následovala afterparty v jabloneckém klubu Woko, kde vystoupila hip-hopová skupina BPM dále i DJ´s z Polska Nikola Waters & Selvy. Klub se nakonec naplnil až po okraj diváky v počtu cca 500 osob a afterparty pokračovala až do ranních hodin.