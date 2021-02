Z archivu Deníku: Jak získaly tanečnice z Jablonce jedenáctý mistrovský titul

/Z ARCHIVU DENÍKU/ Je to již deset let co se tanečnice jablonecké školy X–Dance radovaly z jednoho prvního a jednoho durhého místa. Rok 2011 jim přál, Mistrovství České republiky v hip hopu vyhrály po jedenácté. Soutěž se tenkrát konala v Městské sportovní Corny hale u přehrady.

Mistrovství České republiky v hip hopu se konalo v neděli v jablonecké Městské sportovní Corny hale u přehrady. | Foto: DENÍK/ Petr Šimr

„Podařilo se obhájit prvenství z roku 2010 v hlavní kategorii hip hop ženy, kde vyhrála naše Dana Kováčová,“ sdělila tenkrát Hana Drbohlav Holbová, majitelka taneční jablonecké školy X–Dance. Vicemistryněmi republiky se stala malá skupinka Rest in peace. Na trůně nejlepších kralovaly tři roky po sobě – 2008, 2009 a 2010. V roce 2011 jim vítězství uteklo o jeden bod. Z archivu Deníku: Jak do Jablonce dorazila kampaň Tancuj a nedrob Přečíst článek ›