Tento rok budou Velikonoce úplně jiné. Koronavir a nařízení vlády je ochromily. Koledníci nemohou do ulic vyrazit s pomlázkami a malovanými kraslicemi se můžete těšit jen doma s rodinou, místo na trzích a výstavách.

Pojďme si proto společně připomenout, jak se třeba před jedenácti lety vypravili členové jabloneckého folklorního souboru Šafrán na pondělní koledu v krojích. Dlaskův statek na Turnovsku zase přivítal před devíti lety nejen návštěvníky, kteří se chtěli pobavit a dozvědět něco nového o velikonočních zvycích, ale i šest folklórních souborů, které se střídaly na pódiu.

O rok později si sladkou odměnu z rukou vodníka a uznání kolegů v potápěčské soutěži o Jesenské „velikonoční“ vajíčko, která se konala v lomu Jesenný, odnesla Veronika Matějková z Prahy. Ukážeme vám, jak děti z mateřinky Pohoda v Jablonci malovaly před sedmi lety kraslice společně se seniory v Domově důchodců v Pasekách nebo jak se před Velikonocemi v Radčicích scházejí všichni, kteří mají chuť si připravit výzdobu svého domu.

Pomlázku velikosti XXL si upletl před pěti lety Rostislav Hofman z Vratislavic. Měřila 2,75 m, vážila 15 kg a byla ze 48 proutků. „Samotné upletení je dřina, špatně se nosí a ženské se tím nedají ani pořádně vyšlehat,“ řekl o pomlázce Hofman.

Před třemi lety si zahráli Pašije také vězni v rýnovické věznici, avšak poněkud netradičním způsobem. Pašije představili formou soudního přelíčení tak, jak se odehrává dnes. Během soudu šlo o to, zda odsouzení Ježíše Krista byla justiční vražda, nebo nevyhnutelná podmínka vykoupení lidstva. Autorkou netradičního pojetí Pašijí byla jáhenka Starokatolické církve Monika Mádlová. Většinu rolí si zde zahráli sami věřící odsouzení, dvě ženské role obsadily členky Mezinárodního vězeňského společenství, se kterým věznice léta spolupracuje.

Podívejte se i na Velikonoční trhy v Jablonci nad Nisou v průběhu let, nebo na trhy ve Bzí, které jsou oblíbené pro svou kombinaci prodeje výrobků tradičních řemesel a dobrého jídla.

Na jedné z velikonočních výstav jsme pro vás získali i zajímavý recept, který můžete vyzkoušet.

VELIKONOČNÍ NÁDIVKA ZVANÁ HLAVIČKA

Budeme potřebovat:

20 dkg uzeného masa

20 dkg vepřového masa

20 dkg drůbežích jater

25 dkg rohlíků

25 dkg strouhanky

20 dkg slaniny

10 dkg sádla

3 dcl mléka

1 dcl černého piva

2 cibule

5 vajec

hrst petržele, pažitky, trocha muškátového oříšku, pepř, sůl, tuk na vymazání pekáče

Postup:

Maso uvaříme, na 1 cibuli a polovině sádla orestujeme játra, zalijeme pivem a podusíme. Maso a slaninu rozkrájíme na kostičky, vložíme do mísy a přidáme játra s pivem, do druhé mísy vložíme rohlíky nakrájené na kostičky, přidáme strouhanku, zalijeme mlékem, necháme vsáknout a potom přidáme do mísy k masu. V druhé polovině sádla a druhé cibuli orestujeme bylinky a přidáme do mísy k ostatním přísadám. Na závěr přidáme osolená a opepřená vejce s trochou muškátového oříšku, směs promícháme, vložíme do vymazaného pekáče a pečeme ve vyhřáté troubě asi 40 minut.