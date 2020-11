V roce 2010 noční poprašek v nížinách sice rychle roztál, ale vrcholky hor pokrylo až deset centimetrů sněhu. Při troše dobré vůle se dalo na starších běžkách vyrazit kolem Sedla Holubníku. To je ve výšce 999 metrů nad mořem.

Zima do Jizerských hor přicházela postupně. Někde to vypadalo jako na jaře, jinde už byl sníh. Podívejte se do naší galerie.