Z centra Železného Brodu zmizí torzo fabriky. Rtuť zůstane

Železný Brod – Do dvou měsíců má z centra Železného Brodu zcela zmizet bývalá továrna společnosti Exatherm na teploměry. Uprostřed města tak vznikne zajímavý volný prostor. Stavět se tu ale nic nebude. Alespoň ne budovy.

V Železném Brodě do dvou měsíců zmizí brownfield v centru města - bývalý podnik společnosti ExathermFoto: Deník / Sedlák Jan

„Není zde možné vystavět žádnou budovu, a to proto, že v podloží se stále bude nacházet rtuť a ta nesmí být v uzavřeném prostoru,“ vysvětlil Martin Řehák z odboru územního plánování a regionálního rozvoje železnobrodské radnice. Celé území se musí vyčistit a s další zástavbou tedy radnice nepočítá. „Bylo by to komplikované,“ řekl starosta Železného Brodu František Lufinka.

Proto se spekuluje o dalším možném využití lokality. Předběžně je tu plánovaná in-line dráha, sportovně odpočinková plocha s parkem a lavičkami. „Tak, aby byl prostor využíván jak dětmi, tak i seniory,“ poznamenal Lufinka.

Tak jako tak budovy nejprve zmizí. Až poté budou odborníci nebo obyvatelé města řešit co udělat se vzniklým prázdným místem.

Průzkum areálu a měření na začátku roku 2016 ukázaly, že prostor je silně kontaminován rtutí. Budovy proto půjdou k zemi a bude částečně nutné odtěžit zeminu. Bude ale i tak prostor bezpečný?

„Rtuť je těžký kov, který prakticky stále klesá. A naopak, nemá tendenci se odpařovat vzhůru,“ vysvětlil Lufinka. Rtuť tak v zemi zůstane nadále, na povrch se však nic nebezpečného nedostane. Areál je navíc v záplavové zóně, tedy pro stavaře nepříliš atraktivní.

Nevyužívaný areál koupila před lety radnice zhruba za 7,5 milionu korun. Jde o prostor v centru města v blízkosti panelového sídliště. Město se podle Lufinky snažilo některé objekty pronajmout, zájem o ně ale nebyl a areál zůstal prázdný. Hlavně objekt, kde se v minulosti plnily teploměry rtutí, je navíc natolik kontaminovaný, že ho ani nelze využít a je nutné ho zbourat.

„S materiálem se bude nakládat jako s nebezpečným odpadem, což sanaci prodraží,“ dodal starosta. Z budov už zmizelo skoro všechno vnitřní vybavení, zdi jsou zbaveny i oken. Strženy jsou kovové části střech. Už loni zmizela jedna budova továrny, letos zmizí zbytek.

„Sanace areálu přijde podle odhadů na 15 milionů korun,“ řekl už na sklonku loňského roku Lufinka. Radnice získala na sanaci areálu dotaci z Operačního programu Životní prostředí.