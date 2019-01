Kořenov - Unikátní stavba vyroste v Kořenově do června 2012.

Takhle by měl vypadat maják pro Járu Cimrmana. | Foto: Vizualizace: e-Mrak/ Martin Rajniš

Bezmála šestadvacetimetrový maják vyroste do poloviny příštího roku v Příchovicích. Bude součástí vůbec prvního oficiálního muzea fiktivního českého umělce Járy Cimrmana. Unikátní stavba má být přístupná už v červnu příštího roku.

Muzeum s věží navrhl známý český architekt Martin Rajniš. „Je to moje první pracovní zkušenost s Cimrmanem a je velice příjemná,“ podotkl autor.

Do projektu zapracoval už existující návrh rozhledny, který doposud ležel v šuplíku v jeho pražské architektonické kanceláři e-Mrak. „Tato rozhledna byla původně zpracovaná jako jedna ze čtyř variant na věž pro město Chrudim. Zástupci města si nakonec vybrali jiný návrh, ale mně se nejvíc líbil právě tenhle a jsem rád, že se nakonec uplatní tímto způsobem,“ poznamenal Rajniš.

Kamenné muzeum, dřevěná rozhledna

A jak to celé bude vypadat? Suterénní muzeum obklopí kamenná zeď, na níž se bude tyčit dřevěná kruhová rozhledna. Moderně pojatá stavba, která by ale neměla výrazně kontrastovat s původní zástavbou, vyroste na soukromém pozemku nedaleko areálu U Čápa. „Věž bude převyšovat koruny okolních stromů a nabídne hezký výhled na všechny světové strany,“ říká Martin Rajniš.

Vstup na maják se spirálovitým schodištěm povede přes muzeum. Vnitřní expozice se bude nacházet ve tmavém prostoru na ploše zhruba devadesáti metrů čtverečných. „Cimrmanovské exponáty a atrakce budou bodově nasvícené, takže opticky vystoupí ze tmy,“ přiblížil architekt. Na vršku rozhledny se návštěvníci budou moct těšit na dalekohledy a dalekoslyš.

Původně měla vzniknout jen věž

Původní nápad vzešel od soukromého investora stavby Aleše Voverky a počítalo se v něm pouze s rozhlednou. „Pak jsme se ale sešli s představiteli Divadla Járy Cimrmana, kteří navrhli spojit věž s muzeem. Byla to ideální příležitost, protože Cimrman v Česku doposud žádné muzeum nemá,“ řekl Deníku investor a iniciátor celé akce.

Volba místa pro muzeum byla vcelku jasná. Jára Cimrman už má v regionu cyklostezku a od loňska také sochu v životní velikosti, která se tyčí na balkoně tanvaldského kina, rovněž zasvěcenému jemu. „Mimo Prahy v žádném jiném regionu nemáme kolem Cimrmana tolik aktivit jako právě na Tanvaldsku,“ řekl před nedávnem Deníku ředitel pražského divadla Václav Kotek.

Nová atrakce má přitáhnout turisty

Kořenovští si od muzea s majákem slibují další turistické zatraktivnění. „Ostatně je to vidět už na tradiční Spanilé jízdě cyklostezkou Járy Cimrmana. Tohle prostě lidi táhne,“ poznamenal starosta Kořenova Luboš Marek.

Slavnostní poklepání na základní kámen muzea se uskuteční 11. června při příležitosti šestého ročníku Spanilé jízdy cyklostezkou Járy Cimrmana ze Spálova na Jizerku.

Hotová stavba by měla být slavnostně otevřená 9. června příštího roku při příležitosti dalšího ročníku cimrmanovské jízdy. Předběžně se počítá s tím, že muzeum s majákem nebude otevřené celoročně, ale pouze sezonně.