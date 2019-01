Jablonec n. N. - Podruhé se do Jižní Ameriky vydal na světově známou Rallye Dakar i josefodolský Milan Engel. Vyrovnat chce minimálně loňský úspěch.

Milan Engel úspěšně absolvoval Dakar 2015. | Foto: Archiv Milana Engela

Vánoční svátky pro mnoho lidí znamenají především odpočinek před koncem roku. Naprosto odlišné jsou ovšem už druhým rokem pro Milana Engela. Motocyklový jezdec z Josefova Dolu se i v roce 2016 vydal na nejtěžší vytrvalostní závod ze všech Rallye Dakar. „Štědrý den jsem strávil ještě v Jizerských horách. Silvestr už následně v Argentině," popsal náš závodník. 29. prosince totiž odcestoval spolu se svým týmem z Prahy přes Amsterodam do Buenos Aires, kde soutěž startovala.

Ani v samotném dějišti nebylo mnoho času na odpočinek. „Bylo potřeba doladit ještě několik detailů na motorce. Proběhly také briefingy, kde jsme nováčkům vysvětlili, co je všechno potřeba a hlavní prioritou jsme my, jezdci," jmenoval některé nutné detaily mladý závodník, který sbírá již několik let vavříny na mezinárodních cross country a enduro soutěžích.

Cestování na tak velké vzdálenosti bývá dost náročné. Milan Engel to ovšem jako nevýhodu nepovažuje. S časovým posunem se pere relativně rychle. „Většina závodníků letěla ve stejném termínu jako my. Měli jsme pouze tři dny na to se dát dohromady. Druhého ledna už se startovalo, ale po loňských zkušenostem vím, že to takový problém nebude. Trénoval jsem i o Vánocích, takže tělo bude připravené," sdělil.

Kouzlo Dakaru

Fanoušci neustále debatují o tom, jestli Dakar pořádaný v Jižní Americe, je ten pravý. Ať tak či tak, patří k jedněm z nejsledovanějších motoristických podniků světa. Engel už má za sebou mnoho soutěží v sedle motocyklu, ale i jeho kouzlo Rallye Dakar dostalo. „Dakar je nejtěžší soutěží, kterou jsem absolvoval. Velmi důležitá je fyzička i psychika jezdce," popsal čtyřiadvacetiletý talent z Jizerek.

Dakar je podle něj výjimečným závodem, který prověří kompletní připravenost. Navíc každý potřebuje i trochu pomyslného štěstí. Jednotlivé etapy se jedou na dlouhé vzdálenosti a účastníci se dostanou do vysokých nadmořských výšek. „Proti enduru máte na rallye závody těžší motorku, vezete sebou hodně benzínu a jezdíte ve vysokých rychlostech," popsal technické rozdíly Engel.

Ač je to mediálně velmi sledovaný závod, musí se jezdci během Dakaru spoléhat především sami na sebe. Stane se také, že při samotné etapě se závodníci mnohokrát nepotkají. Kompletní servis mají zajištěn až v bivaku.

Loňská nehoda

Zkušenost tak při tomto podniku hraje důležitou roli. Vzhledem k obtížnosti soutěže jsou na místě i obavy rodičů. „Myslím, že teď už je to lepší. Loni měli podle mě větší strach. Přiznám se, že já jsem ho měl taky. Vše k tomu už dříve směřovalo, ale nakonec to šlo všechno strašně rychle. Neměl jsem vlastně ani moc času se na premiéru tolik psychicky připravit," popsal zpětně Milan Engel své pocity.

Navíc podle něj mají rodiče z Josefova Dolu mnohem větší přehled, než kdyby byli přímo v dějišti soutěže. „Na internetu je strašně moc informací. Fungují sociální sítě, ale důležité a aktuální zprávy jsou i na oficiálních stránkách Dakaru," dodal.

Při minulém ročníku skončil mladý závodník na 30. místě. Navíc poslední etapu jel takzvaně na morál, protože i on zaplatil nováčkovskou daň a utrpěl těžký pád. „Byl jsem rychlý v zatáčce, dostal smyk a sekla se mi obě kola. Vymrštilo mě to do plotu a šutru. Řidítka se mi píchla na solar a vykloubil jsem si rameno," popsal nehodu, po které mu pomáhal i další český motorkář Jan Veselý. „Asi během dvou nebo tří minut nade mnou kroužil vrtulník a skrze sentinel umístěný na všech strojích se mnou komunikovali ," dodal.

Letošní cíl

I přes tento karambol se sebezapřením dokázal dojet do cíle etapy a nakonec projet i cílovou rampou. „Loni jsem měl jeden cíl a tím bylo Dakar dojet. Letos se situace změnila. Prostřídali se někteří lidé v našem týmu a já se stal jeho jedničkou. Očekává se tak ode mne co nejlepší výsledek," shrnul změnu proti loňsku.

Sám ale přiznal, že vše bude záležet na celkovém vývoji a také štěstí. „Nejde si říci, tak teď budu do desítky. Každou chvíli se při soutěži může stát něco nového. S novým ročníkem navíc neustále přibývá konkurence. Startují noví lidé, takže výsledek si dopředu netroufnu odhadovat. Byl bych rád za obhájení třicátého místa, ale čím výše v pořadí skončím, tím lépe," dodal Milan Engel.

Zaútočit by chtěl také na pozice dalšího našeho motocyklového závodníka Ondřeje Klymčiwa. Ten loni debutoval stejně jako Engel. „Přál bych si spolu s ním konkurovat dalším závodníkům na předních příčkách," řekl.

Právě motorkáři byli jediní, kteří se dostali do cíle prologu, který byl po nehodě nakonec zastaven. Navíc ani první etapa se nejela podle plánu. Silný přívalový déšť nakonec startující do ostrých kilometrů nepustil. „Podle prognózy Honzy Veselého, který Dakar jede už po sedmé, bychom se měli letos více ohřát než mrznout. Jede se kolem Salty, kde je to prý peklo na Zemi. Fyzička, kterou jsme tady nadřeli, se tam bude určitě hodit," sdělil směrem k sedmé etapě Engel.

Podle vyjádření organizátorů by měla být první polovina Dakaru méně náročná a to nejlepší si pro účastníky připravili až ve druhé polovině. Chtěli tak předejít situaci z loňska, kdy byla hned druhá etapa svou náročností nad síly většího množství účastníků. Do cíle by se závodníci měli dostat 16. ledna, po absolvování 13 etap.