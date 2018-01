Z Dubé zmizí nebezpečné sudy, jinde odpad zůstává

Liberecký kraj – Miliony korun stojí odstraňování pozůstatků po průmyslových podnicích. Ne všude se ale daří.

PO ZANIKLÉ FIRMĚ zůstalo v Dubé plno sudů s karcinogenními látkami.Foto: KÚLK

Firma VM-LINEO si před lety uložila do skladu v Novém Bernštejně, části obce Dubá na Českolipsku, asi 60 tun nebezpečných odpadů. Sudy s oleji, které obsahují rizikové polychlorované bifenyly, jsou ve skladu dodnes. A to i přesto, že firma, která je tam uložila, už dávno neexistuje.

Nebezpečné karcinogenní látky teď nikomu nepatří. Podle úředníků už navíc měly být dávno zlikvidovány. Po letech už to ale vypadá, že se problém konečně podaří vyřešit. Likvidovat se má začít už na jaře. „Náklady jsou vyčísleny na 2,7 milionu korun,“ uvedla krajská mluvčí Markéta Žitná.

Šťastný konec má už i skládka odpadu v Bulovce na Frýdlantsku. Odvoz a spálení devíti tisíc tun odpadu před dvěma lety vyšlo asi na 17 milionů korun. A v závěru loňského roku se podařilo vyčistit i zemědělský objekt v Huti u Pěnčína na Jablonecku. Zmizelo tři tisíce tun odpadu.

PŘES TŘICET LET

Jenže zatímco na sanaci pěnčínských odpadů se složil kraj, město i majitel sousední farmy, jinde to tak jednoduché není. „Stále se nám nedaří vyřešit sanaci podniku ZPA v Novém Boru,“ přiznal radní Jiří Löffelmann. Že je v areálu kontaminována podzemní voda, se ví už 32 let. Městu ani kraji se ale prý nedaří dohodnout se současným vlastníkem pozemku, aby jej zpřístupnil.

Pomalu se hýbe také řešení kontaminovaného území u nádraží v Jesenném na Semilsku. „Letos budeme zpracovávat studii potřebnou pro provedení samotné sanace. Ta stanoví rozsah znečištění, metody sanace i výší nákladů,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí na krajském úřadě Jitka Šádková. Čistit se ale letos ještě nestihne.

ZATÍM BEZ OHROŽENÍ

Šádková však uklidňuje, že bezprostředního ohrožení se lidé obávat nemusejí. Jde prý hlavně u nutná preventivní opatření. „Třeba v Dubé jsou materiály uložené v obalech, které korodují, není proto vhodné nechávat to bez povšimnutí,“ popsala Šádková. Pokud by ekologickou zátěž kraj nyní neřešil, mohl by mít v budoucnu velké problémy.