Kraj se nedohodl na nákupu bývalého hotelu, ten tak koupila soukromá společnost. Novináře o tom informoval Ondřej Paclt, mluvčí holdingu Syner, kterému hotel dosud patřil. „Cenu transakce se obě strany dohodly nezveřejňovat,“ uvedl mluvčí.

Syner čtyřhvězdičkový hotel Sychrov postavil na místě bývalé jízdárny Rohanů v sousedství známého zámku v roce 2007. Vloni ovšem hotel zavřel a byl nabízen prodeji. Jedním ze zájemců byl i Liberecký kraj, který uvažoval o tom, že by zde mohl otevřít domov pro seniory, kterých je v kraji nedostatek. „V porovnání se stavbou na zelené louce by odpadly problémy s výběrem a nákupem vhodného pozemku. Celý proces by byl urychlen, v případě včasného započetí přestavby by byla lůžka k dispozici v roce 2020,“ vysvětloval tehdy hejtmanův náměstek Pavel Svoboda.

To, že by měl kraj kupovat stavbu postavenou z velké části za evropské peníze, ale kritizovali opoziční zastupitelé. Kraj se Synerem se nakonec nedohodl, jednání ztroskotalo na ceně, když kraj nabídl maximálně 43,5 milionů, což společnost označila za neakceptovatelnou a ze všech nabídek řádově nejnižší.

Domov pro seniory ale na Sychrově přesto nejspíš vznikne, objekt totiž koupila společnost DS Sychrov vedená Jiřím Duškem, který podobná zařízení vybudoval i na jiných místech republiky.

V provozu ještě před Vánoci

První klienti se do bývalého hotelu mají nastěhovat ještě letos před Vánoci, domov má nabídnout 72 lůžek i 42 nových pracovních míst. Podle webových stránek, na kterých už se lze do domova hlásit, se zařízení zaměří na osoby, které kvůli svému zdravotnímu stavu vyžadují nepřetržitou péči, především pak na osoby trpící demencí. „Budeme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, péče bude poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče a doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí,“ řekl Dušek.

Pro kraj nebyla koupě zámeckého hotelu jedinou zvažovanou variantou. Aktuálně už se začíná pracovat na přístavbě domova ve Velkých Hamrech na Tanvaldsku. Resort sociálních věcí ve své analýze nedostatku pobytových lůžek sociálních služeb pak také navrhuje například přestavbu nemocniční budovy v Jablonném v Podještědí nebo dokonce výstavbu nového zařízení na zelené louce.

Podle analýzy je počet obyvatel na jedno lůžko příliš velký a čekací doba do krajských zařízení tak činí až jeden rok.

Nové, rovněž soukromé zařízení pro seniory v regionu otevřelo v červnu v libereckých Vratislavicích nad Nisou. To nabízí kapacitu 148 lůžek.