I když rekonstrukce jablonecké radnice zdánlivě skončila, opak je pravdou. Kompletní opravou projde galerie velkého zasedacího sálu, někdejší byty a ve věži by mělo vzniknout minimuzeum. V srpnu přibude i pamětní deska se jménem architekta radnice Karla Wintera. Na odhalení přijede jeho vnučka.

Majestátní budova vystavěná v době první republiky stále střeží zajímavá tajemství. Kdo dnes ví, že se v jablonecké radnici také bydlelo? Ve třetím a čtvrtém patře byly dokonce čtyři byty. Ve třetím patře byly dva o velikosti 1+1, ve čtvrtém pak 2+1 a 4+1. Bydlel zde domovník, správce, topič nebo nájemce pohostinských podniků.

Z bytů se v těchto dnech citlivými a jednoduchými úpravami stávají archivy odborů. „Svépomocí opravujeme podlahy a výmalbu. Využíváme na to pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací,“ přiblížil tajemník magistrátu a zároveň milovník historie Marek Řeháček.

Další tajemná zákoutí skrývá i věž radnice. Na její ochoz vystoupají ročně stovky turistů, kráčí však i kolem prostor, které jsou veřejnosti nepřístupné. Léta do nich nevkročili ani pracovníci magistrátu.

Retrokancelář a minimuzeum

Při opravě věže radnice, která probíhala od roku 2016 do loňska, zde vznikly dvě krásné místnosti. „Z jedné bychom rádi udělali jakousi retrokancelář a zařídili ji dobovým nábytkem. Do vitríny bychom umístili drobnosti, které jsme našli v radnici při opravách, jako jsou razítka, barvy nebo krabička sardinek z NDR,“ doplnil Marek Řeháček. Návštěvníci by tak viděli, jak se v minulosti úřadovalo.

V druhé místnosti chce magistrát připravit minimuzeum. Vystaveny tu mají být modely jizerskohorských rozhleden, které městu darovalo Muzeum skla a bižuterie. Modely byly v muzeu k vidění naposledy v roce 2011.

Plány architekta Karla Wintera ohledně interiérů radnice získávají po 68 letech od její výstavby konečné naplnění. Kvůli ekonomické krizi ve 30. letech minulého století a následným událostem nikdy nezdobily vstupní halu radnice křišťálové lampy. Až do roku 2017. Letos k nim přibude pamětní deska na legendárního architekta. Její odhalení proběhne 17. srpna. Pochází z dílny akademického sochaře Jiřího Dostála, dnes už bývalého ředitele jablonecké Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy.

Velký zasedací sál, kde se pravidelně radí 30 jabloneckých zastupitelů, byl rekonstruován v loňském roce, nedokončená však zůstala jeho galerie. „K rekonstrukci balkonu chceme přistupovat se stejnou pietou jako k opravám předsednického stolu. Nechceme se zbavit všech stop minulosti. Naopak. Je hezké vidět, že na balkoně zasedacího sálu se sedávalo stejně za první republiky, za socialismu i v současnosti,“ uvedl Řeháček.

I proto město znovu využije konsorcia restaurátorů vedeného Janem Hrdinou. Skupina se podílela i na předchozí obnově menších zasedacích místností. „Je třeba doplnit veškeré chybějící dílce podle původního vzoru, sklížit a doplnit konstrukce, podlepit uvolněné dýhy, opravit sklopné mechanismy a sedla nalakovat odolným přírodním olejovoskem medového odstínu v polomatném provedení,“ popsal opravy Jan Hrdina.

Sedadel je na balkoně 42, opravou projde zábradlí, parapety, obložení a dvoje dveře. Práce začaly 1. července. „Co bude možné, odmontujeme a odvezeme do dílny, kde se nám bude lépe pracovat. Ale třeba dřevěné zábradlí kolem sedadel i ostění galerie musíme opravit na místě,“ vysvětlil šéf restaurátorů.