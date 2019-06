Jablonec n. N. – Práce na opravě rozlehlé budovy šly rychle. Také díky příznivému počasí.

Jablonecká radnice je těsně před dokončením fasády. S opravou se začalo v roce 2016, na přelomu července a srpna má být vše hotovo. | Foto: Deník / Jan Sedlák

Trvalo to čtyři roky, ale na přelomu července a srpna bude fasáda jablonecké radnice hotová. Už v pondělí začali dělníci dodavatelské firmy demontovat lešení ze severní strany budovy, zůstane jen část nad vchodem do kina Radnice. A to proto, že sem přibudou nové poutače. „Nově už tu nebude lišta, ale připravíme vše pro osazení neonů po stranách,“ přiblížil Petr Mikulášek z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu.