„Odjezdy z Liberce jsou naplánovány v pátek, sobotu, neděli a pondělí v 00.25 hodin z Liberce, na cestě spoje staví ve Wroclavi a v Lodži. Do cílové stanice ve Varšavě dorazí autobusy v 8:35 hodin,“ upřesnila mluvčí dopravní společnosti Jitka Schmiegerová. Zpáteční spoje jezdí každý týden od čtvrtka do neděle ve 21.00 z Varšavy. V Liberci jsou po páté hodině ráno.

Autobusem k Baltu

Ti, kdo se na dovolenou chystají k Baltskému moři, mohou ocenit i spojení mezi Libercem a Gdyní. „Dva spoje z Liberce budou vyjíždět od pátku do pondělí vždy v 11.55 a 17.25 s příjezdem do Gdyně ve 23.30 a v 6.15 ráno,“ upřesnila mluvčí autobusového dopravce.

Cestou je naplánována zastávka v Zawidówe, Wroclavi, Lešnu, Poznani, Žnini, Bydhošti, Gdaňsku a Sopotách. „Z Gdyně vyjíždějí autobus od čtvrtka do neděle v 6.00 a 23.15 s příjezdem do Liberce v 17.50 a 12.15.

Nově nabízí FlixBus spojení do Polska také z Jablonce nad Nisou, třikrát týdně se tak cestující můžou vydat do Jelení Hory i do Wroclavi. Z Jablonce vyjíždějí autobusy od pátku do neděle v 19.48, ve Wroclavi jsou před jedenáctou večer.

Zpět jezdí od pátku do neděle. V 7.00 z Wroclavi, do Jablonce přijedou v 10.40. „Zároveň se obnoví spojení mezi Harrachovem, Kořenovem, Tanvaldem, Smržovkou, Jabloncem nad Nisou a Prahou,“ upřesnila mluvčí.

Spoje z Liberce do Prahy už Flixbus po koronavirové pauze obnovil 4. června. Cesta stojí 69 korun.