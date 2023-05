Ze zatopeného lomu v Jesenném na Semilsku jeřáb vyzvedl 35tunovou českou hlubinnou laboratoř Deep Lab H03. V předchozích letech sloužila pod vodou pro tři vědecké mise simulující podmínky izolovaných prostředí, jaké zažívají třeba kosmonauti ve vesmíru.

Laboratoř v lomu v Jesenném. | Foto: ČTK

Stanici vytvořenou jako součást projektu Hydronaut čeká přesun do areálu ČVUT v Praze, kde ji využijí v tříletém česko-tchajwanském projektu, který je zaměřený na vývoj zařízení pro posouzení fyzické kondice člověka v extrémním prostředí. Hlavní projektový manažer Hydronautu Jiří Schneider ČTK řekl, že v areálu univerzity budou dělat takzvaně suché mise.

„Budeme mít dva roky vyčleněný prostor mezi strojní a elektrotechnickou fakultou a tam budeme budovat takové, řekněme zjednodušeně, malé měsíční městečko, měsíční vesničku, kde z Hydronauta bude možné vycházet ven do nějakého simulovaného prostoru, kde budeme mít i měsíční prostor,“ řekl Schneider. Podle něj budou odborníci vyvíjet platformu, která bude schopná v reálu hlídat fyzickou kondici lidí na misích v izolovaném prostředí a doporučovat jim, jak mají cvičit.

„Protože problém v těchto uzavřených prostorech je, že degraduje tělesná schránka a ti lidé, když z nich vylézají, tak jsou na tom výrazně hůř, než když tam vlezli. To znamená, tady by mělo vzniknout něco jako virtuální trenér, který bude mít zkalibrovaného každého toho člověka sólo,“ dodal Schneider. Na tříletém projektu nazvaném Delta se bude podílet pražské ČVUT i několik vědeckých institucí z Tchaj-wanu. Projekt bude zakončený extrémně dlouhým pobytem lidské posádky pod vodou na podzim v roce 2025, místo zatím nebylo definitivně vybráno.

Tipy na víkend: Jarmark, pohádky pro děti a návrat do minulosti na Bělišti

Za konceptem projektu Hydronaut stojí potápěč a konstruktér Matyáš Šanda. Stanici budoval s partou nadšenců od roku 2007, do vody v lomu v Jesenném ji poprvé spustili 28. října 2018. Šanda při jejím vývoji vycházel z principu potápěčského zvonu, jenž umožní až několikaměsíční pobyt v hloubkách 30 až 40 metrů pod hladinou. Podvodní mise v lomu v Jesenném byly spojené s projekty několika českých univerzit a zaměřené byly na chování a studium člověka v extrémních či izolovaných podmínkách bez možnosti jakékoliv jiné pomoci. V lomu už další takové projekty Hydronautu nebudou.

„To, co se teď děje, je to ukončení první takové nejzásadnější pětileté etapy, kdy jsme Hydronauta dostali do vody,“ řekl Schneider. Z Jesenného laboratoř naloženou na dva kamiony odvezou ještě tento týden, v noci z neděle na pondělí. Nejprve pojede do sídla firmy Hanyš na severním okraji Prahy a po revizi a konstrukčních úpravách ji čeká přesun do areálu ČVUT. To bude zřejmě v červenci.