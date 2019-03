Celkem má tahle proměna stát skoro pět milionů korun, necelou polovinu z této částky zaplatí město ze svého. Odborníci zde budou pracovat letos a příští rok. „Výsledkem bude vodní nádrž s vhodnými podmínkami pro život chráněných živočichů a rostlin,“ přiblížila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Hajná.

Práce by měly trvat od tohoto září do října příštího roku, po dokončení by nádrž měla být rozdělená na dvě části. „Mělčí část se stane biotopem poskytujícím útočiště zvláště chráněným živočichům – obojživelníkům nebo některým druhům hmyzu, například vážek,“ popsal náměstek primátora pro rozvoj města Jakub Chuchlík.

„O dotaci z Fondu soudržnosti operačního programu Životní prostředí jsme požádali už v loňském roce. Nyní nám byla přidělená ve výši 2,6 milionu korun, přičemž celková hodnota projektu je vyčíslená na 4,7 milionu korun,“ zmínila vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová.

Novoveská vodní nádrž při soutoku Černostudničního a Novoveského potoka je dlouhodobě neudržovaná a tomu odpovídá i její technický stav, který se město rozhodlo napravit a připravilo projekt její revitalizace. Zahrnuje nové výpustě a bezpečnostní přeliv, nové napouštěcí potrubí z Černostudničního potoka, opravu opevnění hráze, betonových i kamenných zdí a odtěžení sedimentů.

Část z nich bude využitá na navýšení dna v nejhlubší části koupaliště tak, aby jej bylo možné kompletně vypustit, a část na navýšení hráze na severovýchodní straně mezi současným brouzdalištěm a kamennou opěrnou zdí.

Sloužilo bruslařům i plavcům

Novoveské koupaliště, nazývané původně Rybnik Gondola, bylo zbudováno jako kluziště pro bruslařský spolek v letech 1902-1903. Hned poté se koupaliště stalo centrem bruslení i vodních sportů. Bývala tu půjčovna lodiček, odvážlivci tu podle dobových fotografií tehdy zkoušeli vodní lyže. Trvalo to jen pár let, kdy v Jablonci vznikla přehrada Mšeno. Ač měla preventivní funkci v zabraňování povodní, stala se záhy cílem odpočinku a rekreace.

Veselo ale bývalo na Novoveském koupališti i relativně nedávno. A to v 90. letech, kdy v přehradě proběhlo čištění a opravy. Město do koupaliště investovalo hodně peněz. Na místě se nainstalovaly například věže na skoky do vody, koupaliště dostalo zcela nový kabát.

„V tu dobu sem mířil snad celý Jablonec,“ popsal 55letý Jablonečan Lukáš Vávra. „Když se v 90. letech vypustila přehrada a čistila se, bývala tady hlava na hlavě,“ popsal další pamětník Jiří Halama z Jablonce.

Dnes je to spíše smutný pohled. Po hladině plavou desítky divokých kachen, další se procházejí po břehu nebo jen posedávají. „Dlouho jsem tady nikoho neviděl. Zabloudí sem několik málo lidí. Sláva je pryč,“ uvedl jeden z obyvatel nedalekých domů. Za teplých dnů tu kempují bezdomovci. Během pár let tu bude ráj vodomilných zvířat.