Publikace Z obou břehů poprvé v historii Libereckého kraje přináší díla zdejších autorů obohacená o tvorbu severních slovanských sousedů.

Z obou břehů | Foto: Filip Trdla

Jiří Žáček, Štěpán Kučera, Jiří Jiroutek, Krystyna Wiatrowska či Filip Zawada patří mezi 26 prozaiků a básníků a 18 výtvarníků a fotografů, kteří reprezentují to nejlepší, co za poslední dobu v literatuře a na výtvarné scéně vzniklo v české a polské části Euroregionu Nisa. Vznik česko-polské čítanky nazvané Z obou břehů inicioval a její režie se ujal spolek Liberecký autorský kruh (LAK), který na ní spolupracoval s libereckým Nakladatelstvím Bor.

Antologie navazuje na dvě podobné, které sestavili předchůdci LAKu z Kruh autorů Liberecka. Ty se však zabývaly, kromě české, německou stranu Euroregionu. „Poláci jako kdyby byli trochu opomíjení, a tak jsme se rozhodli, že zkusíme zamířit k nim. Jsme přesvědčeni, že i tady vzniká spousta hodnotné literatury a výtvarného umění, které je ovšem širšímu publiku na české straně neprávem skryté,“ zdůraznil předseda LAKu a jeden z editorů čítanky, básník a novinář Martin Trdla.

Texty v knize jsou zrcadlově přeloženy do obou jazyků. Publikace Z obou břehů navíc poprvé v historii Libereckého kraje přibližuje v této podobě polskou tvorbu. Kniha vznikala více než rok. „Byly to stovky e-mailů, schůzek, někdy, s lehkou nadsázkou řečeno, i bezesných nocí. Ale myslím si, že se podařilo něco, co tu v novodobé historii kraje zřejmě nemá obdoby,“ řekl Trdla.

Role knihoven se proměnila. Nové čtenáře lákají na různé aktivity

Tuzemská polovina kniha představuje polským čtenářům autory nejen starší, zavedené a už proslulé jako například Miloslava Nevrlého. Nechybí autoři z mladší a střední generace, které zastupuje držitel Magnesie Litery za poezii Pavel Novotný či Zuzana Lazarová. „Místo zde mají i autoři dosud nepříliš známí, jež ovšem pokládáme za pozoruhodné objevy přesahující rámec regionální literární scény,“ upřesnil předseda LAKu.

Při výběru polských literátů hrály důležitou roli regionální hledisko a přeshraniční přesah otištěných literárních děl. „Plně to ovšem korespondovalo s uměleckými záměry našich polských sousedů, kteří dlouhodobě jeví o poznávání české kultury a krajiny mnohem větší zájem než my Češi o Polsko. V jejich dílech se tedy často setkáváme s působivou reflexí české mentality, země a literatury při pohledu z venčí, z oblasti na sever od Krkonoš,“ podotkl jeden ze tří překladatelů textů, básník a publicista Martin Veselka.

Podle něj se k účasti v projektu podařilo přesvědčit řadu autorů, jejichž tvorba regionální zaměření dalece přesahuje. „Českým čtenářům se tudíž naskýtá jedinečná příležitost seznámit se s pestrou směsicí dvanácti kvalitních polských autorů, jejichž texty v češtině dosud nevyšly, nebo se jejich vydání teprve chystá,“ doplnil Veselka.

Klasickým čtenářským deníkům mnohde odzvonilo, nahradily je čtenářské dílny

Kniha zaujme čtenáře i výraznou výtvarnou složkou, díky tomu je možné nahlédnout na region nejen skrze slovo, ale i obraz. Do antologie tak přispěli nejen zavedení čeští výtvarníci. „Prostor dostala také generace nejmladší, pro niž by naše kniha mohla být velmi vhodným odrazovým můstkem,“ sdělil editor a básník Julius Benko.

Z obou břehůZdroj: Liberecký autorský kruhZvláštní místo zaujímá výtvarník a šperkař Martin J. Pouzar, který zde představuje výtvarně-literární projekt Překrývání. Dílo propojuje text a umělecký objekt a spolupracoval na něm se spisovatelem Josefem Strakou.

Polskou stranu reprezentuje výběrem šesti vynikajících fotografů-krajinářů. „Hlavní pohnutkou v tomto ohledu byla existence proslulé jelenohorské fotografické školy v čele s nedávno zesnulými mistry polské fotografie Wojciechem Zawadzkým a Ewou Andrzejewskou. Součástí tohoto volného uměleckého uskupení, jež dalo postupem času vzniknout i oficiální fotografické vzdělávací instituci, se stala řada dalších kvalitních fotografů,“ přiblížil Veselka.

Kniha bude k dostání v řadě knihoven v Libereckém kraji a v Polsku. Zdarma si ji pak zájemci mohou vyzvednout v libereckém sídle Euroregionu. V Krajské vědecké knihovně v Liberci se uskutečnil 31. března za přítomnosti autorů křest, následovat ho bude polský křest v jelenohorské knihovně 21. dubna a 26. května bude kniha slavnostně představena i v Praze.