Z práce k hašení ohně? Podle předpisů musí hasiči vyjet do 5 minut

Turnov – Dobrovolný sbor hasičů z Turnova kritizuje, že se těžko dostává na místo zásahu. K němu musí podle předpisů vyjet za 5 minut.

Starosta Turnova Tomáš Hocke předával veliteli městských dobrovolných hasičů Martinu Bartoníčkovi klíčky od moderního zásahového vozidla Iveco.Foto: Archiv O. Grund

Hasiči města Turnova jezdí s moderním zásahovým vozidlem Iveco vedle třicetileté Tatry. Letos se konečně dočkají nové termokamery, ale předpisy, které jim umožní rychlý nástup k výjezdu, jsou zatím v nedohlednu.

„Na 130 zásahů loni absolvovalo 24 členů jednotky sboru hasičů města při likvidaci požárů, dopravních nehod a lesních požárů. Stále přitom roste počet událostí na silnicích, kde často městští hasiči zasahují samostatně i bez účasti profesionální jednotky HZS. Jejich výkony jsou s ní ale srovnatelné. Likvidují stále více následky dopravních nehod i důsledky živelných pohrom,“ shrnul zastupitelům Turnova na jejich dubnovém zasedání ve zprávě o činnosti jednotky v uplynulém roce její velitel Martin Bartoníček.

Podle něj je pro lidi z jednotky největším problémem to, že se těžko dostávají na místo svého výjezdu.Jeho družstvo dobrovolníků patří do druhé kategorie jednotek požární ochrany, což v reálu znamená, že musí vyjet do pěti minut od nahlášení události. „A to i přesto, že jsou v civilním zaměstnání. Řešíme to rozdělením do tří pohotovostních skupin, jejichž členové jsou v dosahu na telefonu 24 hodin denně. Je to často nadlidský výkon, ale zatím se nám to vždycky povedlo,“ uvedl Bartoníček.

Velitel doplnil, že členové družstva i při dojezdu vlastními auty na místo výjezdu musí dodržovat všechny dopravní předpisy. „To vše je otázkou legislativy, která celorepublikově tyto vztahy blíže neupravuje,“ reagoval starosta Turnova Tomáš Hocke. Současně ale přiznal, že přestože podobné potíže může mít i řada ostatních měst, nikdo z nich dosud zákonodárce nevyzval ke změně legislativy. Ani Turnov.

TERMOKAMERA BUDE

Turnovský sbor získal před rokem a půl díky příspěvku města a Libereckého kraje nové zásahové vozidlo IVECO a moderní obleky. Podle Bartoníčka tak kamenem úrazu zůstává stará velkokapacitní cisterna Tatra, která jim slouží už třicet let, ale bez její osmikubíkové zásoby vody si svoji činnost nedovedou představit. Velitel si posteskl, že při své práci hasiči citelně postrádají moderní termokameru, na kterou město zatím v rozpočtu nenašlo 150 tisíc korun.

„Stále více zasahujeme při haváriích v okolních výrobnách a podnicích. Proto musíme mít i podrobnou dokumentaci o skladovaných látkách a technologiích zdejších firem. Pomocí této kamery bychom ale snadněji zjistili nejen ložiska požáru, hlavně pak rychleji našli a zachránili ohrožené osoby,“ dodal.

Město nakonec sboru vyhoví. „Termokamera bude,“ uzavřela záležitost místostarostka Turnova Jana Svobodová. Podle ní šlo totiž jen o domluvu na kvalitě, termínu a způsobu nákupu moderního přístroje.

Otakar Grund