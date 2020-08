Úplně uzavřený je proto, že ho firma Strabag, která pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje stavbu provede, postaví v podstatě celý nový. Aby mohli lidé z ostrova mezi Jizerou a náhonem do vesnice alespoň pěšky, vyrostla přes náhon nová lávka. Uzavírka mostku je plánovaná do 10. prosince letošního roku.

Částečná omezení stále řidiče trápí na trase z Přepeř do Turnova. Silnice I/610 tam prochází celkovou rekonstrukcí. Práce se od viaduktu a Přepeřské ulice posunuly přímo do Přepeř a dopravu v obci nyní řídí semafory. V Přepeřích by mělo být hotovo do 16. srpna. Poté se firma vrátí dokončit úsek k viaduktu. Tam je potřeba upravit plochu kolem plynového ostrůvku a také místo před Hotelem Beneš. Také zde ještě chybí finální asfalt.

Intenzivně se pracuje i z druhé strany v katastru Ohrazenic u sjezdu z D10 u stavebnin. Zde uzavírka potrvá do 20. srpna.