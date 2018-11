Z Rádla do Milířů vede nová cyklostezka od Lesů ČR

Liberecký kraj – Ikonické vajíčko, neboli závěsné křeslo, původní lampa navržená architektem Otakarem Binarem nebo fragmenty nádobí od návrháře Karla Wünsche. To a některé další věci, originály i repliky, mohou vidět návštěvníci horského hotelu Ještěd na výstavě s názvem Ještěd Originál, která se do vestibulu stavby vrací znovu po roce. K vidění bude ale jen krátce. Pouze do poloviny prosince.