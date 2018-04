Za napadení a pobodání bude souzen pro opilství

Hrádek n. N. – Policisté podali návrh na podání obžaloby čtyřiačtyřicetiletého Němce, který v srpnu loňského roku v areálu Kristýna v Hrádku nad Nisou naprosto bezdůvodně napadl a pobodal sedmadvacetiletého muže.

Soud. Ilustrační foto.Foto: ČTK/ Michal Kalášek

Po napadení ostrým předmětem utrpěl muž rozsáhlá poranění v horní polovině těla, se kterými jej zdravotničtí záchranáři převezli do krajské nemocnice v Liberci. Na základě vyšetřování a závěrů znaleckých zkoumání došlo ke změně právní kvalifikace činu ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu na dokonaný čin opilství. V případě, že soud uzná vinu čtyřiačtyřicetiletého muže, může očekávat trest od tří do deseti let nepodmíněně.