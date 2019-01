Jablonec n. N. - Deset tisíc reflexních vest pro děti z mateřských škol v Libereckém kraji. Jeho zástupci v těchto dnech přicházejí do mateřinek, aby každému dítěti darovali jednu reflexní vestu.

„Celkem jich máme k dispozici deset tisíc kusů. Dva tisíce vestiček jsme již rozdali v mateřských školkách převážně na Českolipsku a Semilsku,“ uvedl Jan Polák z Libereckého krajského úřadu s tím, že tak navazují na loňskou kampaň Být viděn znamená přežít.

V úterý nadílka proběhla v Mateřské škole Pohoda v Jabloneckých Pasekách. Předání reflexních vestiček předcházela beseda s názvem Panda Fanda s městskými strážníky, kteří pomocí příběhu dětem vysvětlili, jak se mají chovat v silničním provozu nebo jak si počínat, když se ztratí.



Úterní dopoledne v Mateřské škole Pohoda bylo opravdu pestré. Nejprve děti odpovídaly strážníkům na to, co medvídek udělal špatně při své vycházce do lékárny, poté si děti v uniformě strážníka vyzkoušely, jak strážníci zastavují vozidla ve dne i v noci nebo popsaly, jak strážník vypadá.

Předání reflexních vest bylo již příjemnou tečkou. Nové reflexní vesty ihned nasadili předškoláci na své bundy a vyrazili do ulic. „Vestu si vezmu vždy, když půjdu večer s rodiči,“ řekla jedna dívenka.