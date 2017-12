Za posledním puchýřem vyrazí po 13 letech do Libereckého kraje

Liberecký kraj/Semily – Po dlouhých třinácti letech se do Libereckého kraje vrací celostátní turistická akce s názvem Za posledním puchýřem.

Riegrova stezkaFoto: Profimedia.cz

V rámci jejího 47. ročníku se turisté vypraví na severovýchod Čech, do Semil. Akce se koná v rámci oslav 130. výročí vzniku Klubu českých turistů (KČT) a výročí 100 let vzniku republiky. Pořadateli pro tentokrát budou Klub českých turistů odbor Semily společně s odbory Benešov u Semil, Jilemnice, Vysoké nad Jizerou a Libereckou oblastí.

„S ohledem na očekávaný počet účastníků je tato akce velmi náročná na organizaci,“ popsala Zdeňka Marková z pořádající organizace KČT Semily. „Na druhou stranu jde o velkou propagaci města a okolí. Akce přiláká do našeho kraje velké množství turistů z celé republiky, kteří se sem opět rádi budou vracet. Proto pro ně musíme zajistit zajímavý program,“ doplnila Marková.

Pro účastníky Puchýře je v rámci akce ve dnech 15. – 18. listopadu 2018 připraveno několik pěších tras od 5 do 50 km kaňonem Jizery – Riegrovou a Kamenického stezkou, výstup na Kozákov, prohlídka skalních měst Českého ráje apod. Čekat je budou cyklotrasy do Českého ráje a Podkrkonoším, autobusové zájezdy do Horního Pojizeří, Českého ráje, Krkonoš a Jizerských hor a bohatý kulturní program (besedy, přednášky, exkurze, prohlídky města a okolí, filmy, koncert a zábava).

„Je pro nás velkou ctí, že můžeme uspořádat tak významnou turistickou akci s více než čtyřicetiletou historií právě v Semilech. Uděláme vše pro to, aby byla akce vydařená a stovkám turistů, kteří do našeho města dorazí v půlce listopadu 2018, se u nás líbilo,“ dodal první místostarosta města Semily Tomáš Sábl. Klub českých turistů Semily ale nežije jen přípravou této akce. Na první den roku 2018 připravuje i tradiční hvězdicový výšlap k turistické chatě na Kozákově. Zájemci mohou vyjít ze všech směrů, v cíli v chatě při prezentaci je budou 1. ledna 2018 očekávat mezi devátou až patnáctou hodinou. Více na webu kct.semily.cz.