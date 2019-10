Neuvěřitelných 36,1 kilogramu směsného odpadu na obyvatele a rok vyprodukují lidé z Dalešic na Jablonecku. Obci s cirka 190 obyvateli to vyneslo celorepublikového Odpadového Oskara. Mezi obcemi do tisíce obyvatel získala prvenství jak v krajském, tak celorepublikovém srovnání. Ocenění Odpadový Oskar uděluje nezisková organizace Arnika už pátým rokem.

Starostka Hana Vélová přiznala, že výsledky v soutěži jsou trochu zkreslené, protože velkoobjemový odpad z obce míří do Jablonce. „Jsme trochu rarita, nevybíráme poplatky, nenutíme lidi, aby měli popelnici. Ale víme, že v tomto systému lidé ušetří více, než kdyby popelnici měli,“ přiblížila Vélová.

Dalešice v Odpadových Oskarech figurují na čelních místech ve všech pěti ročnících, podle obce jde ale spíše o čestný titul. „Je kolem toho akorát moc papírování a efekt je ten, že nám pošlou plakát k vytisknutí a dostaneme se do médií. Je to škoda, myslím, že kdyby bylo za vítězství byť jen pět tisíc korun, investovali bychom je třeba do dalších kontejnerů na tříděný odpad,“ vysvětlila starostka.

V Dalešicích se podobně jako v dalších obcích a městech Libereckého kraje třídí do kontejnerů papír, PET lahve, sklo a textil. Do pytlů se třídí plasty (kromě PET), nápojové kartony, kovové obaly. „Kromě nízké produkce směsného odpadu a vysoké úrovně recyklace oceňujeme pravidelné zveřejňování výsledků hospodaření ve zpravodaji obce a její spolupráci se sborem dobrovolných hasičů,“ pochválil expert pro oblast odpadů z hlediska vlivů na životní prostředí ze společnosti Arnika Milan Havel.

Společnost Arnika porovnává výsledky odpadového hospodářství jen u těch obcí, které je poskytnou. Podle svých kritérií pak vyhlašuje v každém kraji vítěze tří kategorií obcí do 1000 obyvatel, 1001 až 5000 a nad 5 tisíc obyvatel. „Tam, kde mají historicky mnoho směsného odpadu, obec ani neoslovujeme. Mezi takové patří v Libereckém kraji třeba město Doksy,“ přiblížil Havel.

V krajském hodnocení získala prvenství v kategorii obce s od 1001 do pěti tisíc obyvatel taktéž obec z Jablonecka, Malá Skála. „V Libereckém kraji jsme v kategorii obcí s počtem obyvatel 1001 5000 zvítězili počtvrté v řadě, tentokrát s devadesáti kilogramy na obyvatele za rok 2018,“ přiblížil starosta Malé Skály Michal Rezler.

V kategorii obcí nad pět tisíc obyvatel pak v kraji zvítězil Jablonec nad Nisou. Tady každý obyvatel za rok odevzdá 138,9 kilogramu směsného odpadu.

Celorepublikové pořadí pak uvádí první tři z každé kategorie. V něm se kromě Dalešic, které zvítězily v kategorii obcí do tisíce obyvatel, neumístila žádná další obec z Libereckého kraje.

Kde mají nejméně směsného odpadu



Obce do 1000 obyvatel

1. Dalešice - 190 ob. - 36,1 kg/ob/rok - recyklace 57 %

2. Martinice v Krkonoších - 607 ob. - 59,6 kg/ob/rok - recyklace 26 %

3. Kravaře - 786 ob. - 75,1 kg/ob/rok - recyklace 30 %



Obce od 1001 do 5000 obyvatel

1. Malá Skála - 1184 ob. - 90 kg/ob/rok - recyklace 58,6 %

2. Vysoké nad Jizerou - 1292 ob. - 96,1 kg/ob/rok - recyklace 38 %

3. Jablonec nad Jizerou - 1670 ob. - 107,5 kg/ob/rok - recyklace 41 %



Obce nad 5000 obyvatel

1. Jablonec n. N. - 45 771 ob. - 138,9 kg/ob/rok - recyklace 37 %

2. Semily - 8421 obyvatel - 143 kg/ob/rok - recyklace 22 %



Zdroj: Arnika