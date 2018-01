Za úspěchem velkých mužů, stojí vždy velká a silná žena

Liberecký kraj – Eva Drahošová v pátek 19. ledna v rámci kampaně před druhým kolem prezidentské volby dorazila do Libereckého kraje. Potkala se s příznivci svého manžela Jiřího Drahoše.

Potleskem v pátek přivítali příznivci Jiřího Drahoše jeho ženu Evu na několika místech v kraji. Drahošová přijela, aby poděkovala a povzbudila příznivce a potenciální voliče. „Přijela jsem sama, můj manžel je dnes v jižních Čechách. Před druhým kolem jsme chtěli objet co nejvíce regionů, a abychom to stihli, museli jsme se rozdělit,“ vysvětlila Eva Drahošová nepřítomnost svého manžela.

PRVNÍ ZASTÁVKA

Na první zastávce v Liberci ji v zasedacím sále krajského zastupitelstva vítaly asi jen dvě desítky žen, které si čekání na příjezd Evy Drahošové krátily rozebíráním letáků a plakátů s fotkou Jiřího Drahoše a nápisy: Zvolme změnu! a Slušnost je síla! Drahošová a její tým totiž nabrali zpoždění v Praze a do Liberce o 40 minut déle, než bylo plánováno. Do sálu doprovodil Drahošovou hejtman Martin Půta s náměstkyní Jitkou Volfovou. Oba vyjádřili podporu Jiřímu Drahošovi. „I když jsem z hnutí ANO, chci abychom si uchovali možnost mít volbu,“ řekla Volfová, ke které se připojila i další radní za ANO Radka Loučková Kotasová. Ta ocenila, že se o prezidentskou volbu začali zajímat i mladí lidé a dodala: „Chtěla bych slušného prezidenta a vy jste pro mě představitelé té lepší cesty.“

Eva Drahošová pak začala odpovídat na otázky přítomných. První otázka zněla: jak jste se rozhodovali, jestli kandidovat na prezidenta? „Snažila jsem se to manželovi rozmluvit, dlouho a často jsme o tom debatovali. Říkala jsem mu, že přijdeme o soukromí a nebudeme mít čas na vnuky a on řekl: Právě kvůli nim do toho půjdu,“ vysvětlila Drahošová. Další dotaz se týkal toho, co by jako první dáma dělala.

CHCE SE VĚNOVAT CHARITĚ

„Doprovázela bych manžela na cestách, byla bych mu oporou a dobře bych reprezentovala republiku v Čechách i zahraničí. Ráda bych se věnovala charitě,“ řekla Drahošová. S tím souvisela její druhá návštěva v kraji. Vydala se do Domova u Spasitele ve Frýdlantě a pak do Krajské nemocnice v Liberci. Posledním zastavením bylo knihkupectví u Fryče. tam Drahošovou přivítal přeplněný sál a bouřlivý potlesk. Jedním z prvních, kdo ji uvítal byl podnikatel a mecenáš Dalibor Dědek, který podpořil kampaň Jiřího Drahoše. „Kdo jiný by vám měl pomáhat než majitel prezidentské chaty,“ zavtipkoval Dědek s odkazem na svou nemovitost a dodal: „Máte tam garantovaný pobyt, abyste si mohli po kampani odpočinout.“

Následující hodina se pak točila okolo podobných témat, které zazněly na předešlých setkáních. Příznivci se ptali na strategii Jiřího Drahoše do televizních debat, na jeho působení v Římském klubu nebo jak se vyrovnává se lži a pomluvami na internetu. „Nikdy jsme si neřekli – a teď už toho je dost! Známe se 46 let, z toho 44 let jsme spolu. Znám ho s vím, jaký manžel je, a každý si může říkat, co chce. Díky tomu jsem nad věcí,“ řekla na závěr Eva Drahošová.