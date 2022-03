Regionální loutkářská přehlídka pro Liberecký kraj a Český ráj se koná u příležitosti oslav 750 let města Turnova. Přehlídku pořádá Loutkářský soubor Na Židli Turnov za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Libereckého kraje a Města Turnov. Vstupné pro dospělé je 30 korun a pro děti 25 korun na představení a lze koupit pouze na místě.

Program:

sobota 19. března

9.00 Slavnostní zahájení

9.00 Krabicové malé pohádky

Vhodné pro děti od 3 let, délka 30 min

Hraje Michal Černík / soubor Šíro Lázně Bělohrad

11.00 Vávra miluje hasiče

Vhodné pro děti od od 3 let, délka 40 min

Hraje Daniela Weissová / Čmukaři Turnov

13.30 O třech čunících

Vhodné pro děti od 3 let, délka 50 min

Hraje Zdeněk Turek / Před Branou Rakovník

15.00 Ale to se nesmí …

Vhodné pro děti od 4 let, délka 25 min

Hraje Daniela Fischerová / soubor To domluvíme zítra Chlumec n.C.

16.30 Čtyři dobří

Vhodné pro děti od od 6 let, délka 25 min

Hraje Ruda Hancvencl / Vozichet Jablonec n.

neděle 20. března

9.30 Andreé

Vhodné pro děti od 12 let, délka 25 min

Hraje August Salomon Andreé / Tomáš Hájek, Bažantova loutkářská družina Poniklá

11.00 S čerty tanči!

Vhodné pro děti od 3 let, délka 30 min

Hraje Jaroslav Ipser / Čmukaři Turnov

13.00 Barevné trápení chameleona Leona

Vhodné pro děti od 2 let, délka 35 min

Hraje Pavlína Kordová / Kordula Liberec

14.30 Jak šel Slávek do světa

Vhodné pro děti od 4 let, délka 35 min

Hraje Jiří Polehňa / lidový loutkář Jiří Polehňa Hradec Králové

Slavnostní zakončení