Záchrana lidského života mu ukázala, že si vybral správně

Liberecký kraj – Policie v Libereckém kraji hledá nové kolegy. Rozmanitá práce může dát celoživotní smysl a poslání.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Petr Zbranek

Když podpraporčík Pavel Srna před 12 lety nastupoval k Policii ČR, netušil, že se pro něj jeho práce stane celoživotním posláním. Až teprve záchrana lidského života ho utvrdila v tom, že si vybral správně.

„K policii jsem šel ze zvědavosti, zda tuto práci a i přijímací testy zvládnu. Netušil jsem, zda je pro mě práce policisty ta pravá,“ vzpomíná na své začátky podpraporčík Srna, který nyní slouží na Pohotovostním a eskortním oddělení Krajského ředitelství Policie ČR v Libereckém kraji. „Zjistil jsem to, až když jsme měli výjezd z obvodního oddělení v Jablonci k mladému muži ve vaně, který byl zasažený elektrickým proudem. Drželi jsme ho do příjezdu záchranky při životě. Záchrana člověka mě utvrdila v tom, že jsem na správném místě,“ dodává zkušený policista.

Jsou však i tací, kteří vědí už od dětství, že chtějí pracovat u policie. „Pomáhat a chránit bylo mým snem od mládí,“ doplňuje policejní mluvčí pro Liberecký kraj Vladimíra Šrýtrová. Mít své poslání anebo ho teprve najít však někdy nestačí, krajské policejní ředitelství stále hledá nové kolegy do svých řad. „Chybí nám 64 lidí. Plánovaný stav je 1342 policistů,“ vypočítává mluvčí.

OBAVY O FYZIČKU

Práce u policie je přitom velmi rozmanitá a má své ohodnocení. Velkou výhodou je také to, že je zde možnost profesního růstu. „Policisté, kteří si projdou praxí na základních útvarech, se mohou časem posunout na zajímavá specializovaná pracoviště, jako je například práce psovodů, kriminalistických techniků, zásahové jednotky a podobně,“ doplňuje Šrýtrová.

Jít, či nejít k Policii ČR? Pomoci se rozhodnout může zájemcům různá škála benefitů. Od náborového příspěvku ve výši 75 tisíc korun přes příspěvky na rekreaci až po studium na vysoké škole při zaměstnání. Adepti se však někdy obávají fyzických testů, které by nemuseli zvládnout. „Pro práci u nás je fyzická zdatnost skutečně důležitá, nicméně uchazeči nemusí být žádní vrcholoví sportovci. Pokud nepodcení přípravu, měli by požadavky bezproblémově zvládnout,“ doplňuje Šrýtrová s tím, že průměrný věk policisty v kraji je kolem 40 let.

A jak je na tom městská policie? Například v Jablonci mají v současné době 49 strážníků. „Dva nám dlouhodobě chybí,“ říká mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.