„Zastupitelé na městské radě rozhodli, že následující roky budeme opět na Tajvanu, ačkoliv léta upozorňujeme, že je toto místo pro nás nevhodné,“ postěžoval si předseda jablonecké Vodní záchranné služby (VZS) Jakub Mottl.

Na přehradě poskytují záchranáři zejména stanici první pomoci, kde návštěvníkům v případě drobných úrazů provádí základní ošetření. Nedává jim tak smysl být umístěni na Tajvanu. Raději by viděli své stanoviště o kus dál v prostoru Slunečních lázní, odkud je blíže na zmíněnou pláž. Místo také disponuje i dalece větším rozhledem po celé přehradě. „Lokalita Slunečních lázní blízce sousedí s pláží, kde máme nejvíce zásahů, a to i těch vážných a jsme lépe přístupní pro širokou veřejnost,“ doplnil Mottl.

Připomeňme, že Sluneční lázně býval volnočasový areál s velkým kioskem nebo koncertním pódiem, který vyhořel v srpnu loňského roku.

Ale není to jediný problém, který musí záchranáři na Tajvanu překousnout. Sociální zařízení mají 140 metrů daleko od základny, dále na Tajvanu není pitná a ani tekoucí teplá voda. „Což bychom ocenili například pro mytí rukou a další hygienu související s naší dvanáctihodinovou službou. V případě varianty lázní by stačilo jen připojit sanitární buňku na stávající přípojky,“ dodal vedoucí jabloneckých záchranářů.

Vodní záchranáři slouží na jablonecké přehradě od roku 2008. Dočasné zázemí našli v budově vodáckého spolku TJ Delfín Jablonec, odkud však dostali na sklonku loňského léta výpověď.

„Podmínky v loděnici nebyly nikdy dobré, budova sloužila jako sklad lodí, a to i za dobu našeho užívání. V budově stlučené z prken není pitná voda, kanalizace nebo jakékoli topení. Místo není vhodné jako ošetřovna a v nepříznivém počasí ani jako zázemí pro naše členy. Když to řeknu velmi ostře, těch patnáct let jsme si tam hnili,“ poznamenal zástupce předsedy jablonecké VZS Pavel Pažout.

Nové a provizorní zázemí najdou záchranáři v těsném sousedství loděnice, kam město nechá postavit pronajaté mobilní buňky. Magistrát jednal s vedením VZS o možnostech provizorního zázemí od konce minulého roku. Prověřovalo se několik variant. Poslední společné jednání proběhlo v pátek 11. března na valné hromadě VZS, které se účastnil náměstek primátora Jakub Chuchlík.

Na stole byly dvě varianty, kde by provizorní zázemí vodních záchranářů v létě mohlo být. Záchranáři preferovali pozemek po shořelých Slunečních lázních, město zase břeh na Tajvanu. Přetlačovanou vyhrálo město.

„Na Tajvanu ve zděných toaletách mají záchranáři už nyní sklad i vyčleněné sociální zařízení. To by se v lokalitě Slunečních lázní muselo provizorně budovat. Buňky by také byly v kolizi s budoucí stavbou nového řešení Slunečních lázní. Proto se vedení města rozhodlo umístit provizorní zázemí na břeh vedle loděnice TJ Delfín,“ vysvětlil Chuchlík.

Provizorní zázemí by mělo sloužit cirka tři roky, než město vyřeší umístění stabilní základny pro záchranáře.

Návrh výstavby stabilní základy VZS má přitom magistrát již roky na stole. Bylo pro ni nejdříve vybráno umístění na pozemku Povodí Labe u hráze vedle loděnice rychlostních kanoistů. „Toto místo zatím město definitivně nezavrhlo, s ohledem na nutnost řešení lokality Slunečních lázní se však nyní připravuje záměr prověřit umístění VZS v rámci tohoto areálu, který patří městu,“ sdělila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Příslibů nové funkční základny ale slyšeli záchranáři již bezpočet. V roce 2020 dokonce VZS sehnala účelovou investiční dotaci ve výši téměř 2,8 milionu korun na vybudování stanice první pomoci. Město v červnu 2020 pak představilo studii objektu. Ta navrhovala skelet z dřevěných nebo ocelových prvků doplněný tepelnou izolací a z obou stran opláštěný. Pro záchranáře ale absolutně nevhodný.

Magistrát vnímá službu VZS jako důležitou a vítanou nadstavbu. „Víme, na koho se s problémem na vodě ihned obrátit, nemusíme nikoho zaučovat, stačí zavolat,“ popsal Vratislav Pavlín z oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu.

Podle jeho slov je služba vodních záchranářů neopakovatelná. „Pokud tuto službu jednou zrušíme, už ji jen tak na přehradu nevrátíme,“ řekl.