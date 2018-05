Záchrance v kraji chybí téměř třetina kmenových lékařů

Liberecký kraj – Situaci zdravotnických záchranných služeb bude řešit i Sněmovna.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. Ilustrační foto.Foto: ZZS LK

Nastane doba, kdy nebude mít kdo jezdit k nehodám, infarktům nebo porodům? Zdravotní záchranné službě Libereckého kraje (ZZS LK) chybí momentálně téměř třetina kmenových lékařů. Situaci by mohla zlepšit novela zákona, která míří do Sněmovny. Podle ní by už lékaři bez dostatečné atestace nemuseli sloužit pod dohledem zkušenějšího kolegy ze stejné základny, jako tomu bylo dosud, ale o konzultaci by mohli požádat třeba lékaře ve vedlejším městě.

„Zní to jako kosmetická úprava, pro nás je to ale významná změna,“ sdělil prezident Asociace záchranných služeb Marek Slabý, podle kterého je totiž jen málo měst, jež mají k dispozici dvě výjezdové jednotky s lékaři. Pokud novela zákona Sněmovnou projde, záchranky by se tak více otevřely lékařům bez atestace. „Určitě by nám to pomohlo. I mladí lékaři jsou pro nás přínosem,“ potvrdil ředitel krajské záchranky Luděk Kramář.

V Libereckém kraji momentálně schází 19 kmenových lékařů. Kvůli personálním problémům je od roku 2016 pozastavena i činnost výjezdového stanoviště v Jablonném v Podještědí.

VÝPOMOC NA DOHODU

„Celkově bychom potřebovali 70 lékařů. Část provozu nám proto zajišťují lékaři na dohodu,“ vysvětlil mluvčí ZZS LK Michael Georgiev. Zároveň upozornil, že se lidé v kraji nemusí bát, že by k nim záchranka nepřijela včas. „Dojezdové časy máme dány zákonem,“ ujistil mluvčí. Personální nedostatek tak sice nepocítí pacienti, přidělávají však práci pracovníkům záchranky. „Většina externistů pracuje v nemocnici, je proto někdy složité sestavit plán služeb,“ dodal Georgiev.

ORGANIZAČNÍ PROBLÉMY

Podle lékaře z liberecké záchranky Jana Lejska je také problém, aby se tito lékaři zúčastňovali některých školení nebo provozních schůzí. „Po medicínské stránce jsou sice výborní, problémy pak ale mohou být organizační,“ doplnil Lejsek. Práce na záchrance má oproti nemocnicím svá specifika, lékař například musí umět zvládnout ošetřit raněného na místě dopravní nehody.

Nedostatek lékařů u záchranných služeb je plošný problém po celé republice. „Kromě toho, že je celkově nedostatek lékařů, práce u nás nikdy nebyla příliš lukrativní,“ vysvětlil ředitel liberecké záchranky, podle kterého nemohou některým nemocnicím platově konkurovat.

„Služba u záchranky je rozhodně náročnější. Na výjezdu je člověk sám, vybavení je omezené, nemáte k dispozici takový komfort jako v nemocnici,“ dodal Lejsek, který u záchranky slouží 13 let.

Podle něj je také rozdíl mezi mladší a starší generací. „My jsme měli ještě práci na hodnotovém žebříčku na prvních místech. Dnes už mladí oddělují práci od soukromého života a nejsou ochotni tolik sloužit směny navíc a podobně. Neříkám, že je to špatně, jen je to jinak,“ uzavřel lékař.